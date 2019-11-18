Canınız sağolsun: 0-2

STAT: Dr. Turhan Kılıçcıoğlu.

HAKEMLER: Hasan Kaçar ***, Kadir Beyaz ***, Mert Baykal ***

4.HAKEM: Oğuzhan Çakır.

YENİ ÇORUMPOR: Onur **, Ertuğrul **, Ferdi * (Dk. 68 Emrah *), Osman *, Eren ** (Dk. 68 Murat *), Batuhan * (Dk. 68 Fatih *), Mert Ilıman *, Muhammed Rıdvan **, Mikail *, Kıvanç *, Murathan *

YEDEKLER: Reşat, Muhammed Çoban, Berat Ali, Hakan.

TEKNİK SORUMLU: Bahri Kaya.

MANİSA FUTBOL KULÜBÜ: Ömer ***, Mustafa***, Salih Zafer ***, Nizamettin **** (Dk. 88 A.Rahman), Onur ** (Dk. 79 Sinan **), Çağrı ***, Zahit * (Dk. 46 Ferhat **), Serdar ***, Mehmet ***, Erhan ***, Oğuz ***

YEDEKLER: Anıl, Ömer, Erman, Taha Can.

TEKNİK SORUMLU: İsmail Ertekin.

GOLLER: Dk. 58 (penaltıdan) Nizamettin, Dk. 85 Sinan.

SARI KARTLAR: Batuhan (Yeni Çorumspor), Mustafa, Nizamettin (Manisa FK)

Hüseyin AŞKIN

TFF 2.Lig Beyaz Grup’ta ilk 5 mücadelesi veren Yeni Çorumspor, 13.hafta maçında konuk ettiği lider Manisa Futbol Kulübü’ne ikinci yarıda yediği gollerle 2-0 yenildi.

Dün, Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stadı’nda oynanan maça ilgi oldukça fazlaydı. Karşılaşmayı 7 bine yakın Çorumlu sporsever izlerken, 50 kadar Manisalı taraftar takımını yalnız bırakmadı.

Maçın özellikle ilk yarısı oldukça çekişmeli geçti. İki takım da gole yakın bir futbol sergilerken, 16.dakikada Oğuz’la Manisa’nın, 18.dakiada da Kıvanç’la Yeni Çorumspor’un topu direkten döndü.

İki takım da gol bulamayınca başladığı gibi golsüz eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarıya Zahit’in yerine Ferhat değişikliği ile başlayan konuk takım, oyunun da kontrolünü ele aldı. Yeni Çorumspor, ilk yarıya oranla oyundan düşerken, ataklarını sıklaştıran Manisa FK, 58.dakikada Osman’ın ceza sahasında Çağrı’ya yaptığı hareketi hakem penaltı olarak değerlendirdi. Atışı kullanan kaptan Nizamettin takımını 1-0 öne geçirdi.

Golden sonra Yeni Çorumspor Teknik direktörü Bahri Kaya 3 oyuncu değişikliği birden yaptı ancak buna rağmen üstünlük yine Manisa’daydı.

Orta sahayı tamamen kontrol altına alan ve son dakikalarda ikinci gol için ataklarını sıklaştıran konuk ekip 85.dakikada Sinan’la maçın skorunu 2-0 olarak belirleyen golü buldu.

Bu sezon sahasındaki üçüncü yenilgisini alan Yeni Çorumspor 25 puanla 3.sırada kalırken, 13.maçında 12. galibiyetini alan Manisa FK liderliğini sürdürdü.

MAÇTAN DAKİKALAR… MAÇTAN DAKİKALAR…

Yeni Çorumspor ilk yarıda Atatürk Anıtı tarafındaki kalede gol aradı.

DAKİKA 16: Manisa atağında, Oğuz’un ceza sahası dışından şutunda top üst direkte patladı.

DAKİKA 17: Manisa FK yine gole çok yaklaştı. Soldan içeri giren Nizamettin, karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı, aut.

DAKİKA 18: Bu kez Yeni Çorumspor direğe takıldı. Kıvanç, kale alanının sol çaprazından aşırtma bir vuruş yaptı, kaleci Ömer’in parmak ucuyla müdahale ettiği top yerden bir kez sektikten sonra yan direkten kornere çıktı.

DAKİKA 27: Soldan gelişen Yeni Çorumspor atağında, Murathan ortaladı, Kıvanç kafayı vurdu, üstten aut.

DAKİKA 38: Yeni Çorumspor gole yaklaştı. Soldan Murathan ortaladı, penaltının gerisinden Muhammed Rıdvan topu kontrol etti, vuruşu kötü olunca auta gitmekte olan topu sol çaprazdan Murathan tamamladı, top yan filede kaldı.

DAKİKA 43: Yeni Çorumspor atağında, Mikail penaltı noktası civarında zor bir vuruş yaptı, kaleci parmaklarının ucuyla topu çelerek gole izin vermedi, korner.

DAKİKA 44: Manisa atağında, soldan Çağrı ortaladı, arka direkte Zahit tamamladı, top yan filede kaldı.

DAKİKA 55: Yeni Çorumspor’un sağdan taç çizgisine yakın bir yerden kazandığı serbest vuruşta Ertuğrul ortaladı, kafalardan seken top arka direkte Eren’e geldi, Eren’in şutu üstten auta gitti.

DAKİKA 58 (GOL): Manisa golü buldu. Yeni Çorumspor savunma oyuncusu Osman, Manisalı Çağrı’yı ceza sahasında düşürünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan maçın yıldızı Nizamettin topla kaleci Onur’u ayrı ayrı köşelere yolladı: 0-1.

DAKİKA 80: Taçtan gelen topu alan Nizamettin, ceza yanının sağındaki boşluktan vurdu, top direğin dibinden auta gitti.

DAKİKA 85 (GOL): Manisa farkı ikiye çıkarttı. Nizamettin’in ceza yayından sola verdiği pası Çağrı yerden kale alanına çıkarttı, oyuna ikinci yarıda giren Sinan sadece dokundu: 0-2.