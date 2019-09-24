Türkiye Masa Tenisi Federasyonu’nun 2019 yılı faaliyet programında yer alan Küçükler ve Minikler Masa Tenisi Milli Takım Seçme müsabakaları 21-22 Eylül tarihleri arasında Ankara’da yapıldı. Mamak Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleşen müsabakalara Türkiye genelinden 421 sporcu katılım sağladı. Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü adına mücadele eden Muhammet Fatih Candan Türkiye birincisi olmayı başardı. Final müsabakasında Hataylı rakibi Mustafa Nebhan ile karşılaşan Muhammet Fatih Candan rakibini ilk iki sette 12-10, 11-2’lik skorlarla geçerken, 3.sette 7-11, 4.seti ise 10-12 ile rakibine verdi. Son sette ise rakibini 11-7 ile geçen Muhammet Fatih Candan şampiyon oldu. Türkiye’nin en iyi 16’larının seçildiği ve Milli Takıma gidecek sporcuların da belirlendiği şampiyonada Candan Türkiye birincisi olarak en iyi 16 Masa Tenisi turnuvasına katılmaya hak kazandı.

Candan’ın yanı sıra Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü adına mücadele eden Ezel Arslan küçük kızlar kategorisinde Türkiye ikincisi, Aybüke Banu Şimşek ise Türkiye üçüncüsü oldu.

SPOR İHTİSAS’DAN GÜMÜŞ MADALYA

Spor İhtisas Spor Kulübü 8 sporcu ile mücadele ettiği turnuvada gümüş madalya ile Çorum’a döndü.

Spor İhtisas Kulübü adına minik kızlar kategorisinde mücadele eden Zümra Sırıklı Türkiye ikincisi olmayı başarırken, aynı kategoride mücadele eden Nehir Bolat ise altıncı olarak tamamladı.

(Rıfat KARA)