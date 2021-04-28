Can çıkmayınca umut bitmiyor: 1-0

Misli.com 2.Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Çorum FK, 36.hafta maçında konuk ettiği Zonguldak Kömürspor’u 1-0 yenerek galibiyet hasretine son verirken, az da olsa play-off umutlarını sürdürdü.

Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanan ve Ankara bölgesi hakemlerinden Demokrat Özgür Güneş’in yönettiği maçın genelinde üstün oynayan Çorum FK’ya galibiyeti getiren golü 33.dakikada Sinan Kurumuş atarken, 44.dakikada Cengiz’in topu direkten döndü.

4 maç aradan sonra 5.maçta galip gelen Çorum FK puanını 53’e yükseltirken, Zonguldak Kömürspor 33 puanda kadı..

STAT: Çorum Şehir

HAKEMLER: Demokrat Özgür Güneş **, Yavuz Bahadır Ordu **, Buğra Can Semercioğlu ***

4.HAKEM: Alim Kandemir

ÇORUM FK: Erdi ***, Salih Zafer ***, Mikail ** (Dk. 61 Nafican *), Eren ***, Murat ***, Muhammet ***, Kerem ** (Dk.81 Mete *), Ömer * (Dk.81 Kürşat *), Oktay ** (Dk.68 Hüseyin Can *), Sinan ***, Cengiz **

YEDEKLER: Deniz, Mert

TEKNİK DİREKTÖR: İsmet Taşdemir

ZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Yüksel Egemen **, Muhammet ***, Emre **, Haluk **, Hakan **, İlker **, Aykut Emre **, Oktay * (Dk. 66 Atalay *), Enes * (Dk. 76 Tezcan *), Rıdvan * (Dk.66 Hüseyin, İhsan Furkan **

YEDEKLER: Onur, Yiğit, , Berkan, Melih

TEKNİK DİREKTÖR: Barış Şeref

GOL: Dk. 33 Sinan

SARI KARTLAR: Salih Zafer, Muhammet, Eren (Çorum FK), Muhammet, İlker (Çorum FK)

MAÇTAN DAKİKALAR… MAÇTAN DAKİKALAR…

DAKİKA 6: Oktay’la başlayan Çorum FK atağında, sağdan Ömer ceza sahasına girmeden pasını Sinan’a verdi, Sinan’ın uygun durumda yerden vuruşunda top kaleci Yüksel Egemen’de kaldı.

DAKİKA 25: Çorum FK atağında, Cengiz’in pasında ceza sahasında topla buluşan Sinan’ın penaltı noktasının solundan dönerek yaptığı vuruşta kaleciyi de geçen top savunmada Muhammet’ten döndü.

DAKİKA 33: GOL! Çorum FK golü buldu. Sağdan kazanılan serbest vuruşta Ömer arka direğe ortaladı, İyi yükselen Sinan kafayı vurdu: 1-0.

DAKİKA 44: Çorum FK atağında, Sinan’ın pasında soldan ceza sahasına giren Cengiz çaprazdan kaleci ile karşı karşıya kaldı, sert şutunda kalecinin parmak uçlarından seken top üst direkten oyun alanına geri döndü.

DAKİKA 45: Zonguldak atağında, sağdan Emre’nin altı pasa kestiği topa Haluk dokunamadı.

DAKİKA 89: Çorum FK’nın genç yeteneği Kürşat’ın ceza yayından vuruşunda top direğin dibinden auta gitti.

DAKİKA 90+4: Zonguldak Kömürspor gole çok yaklaştı. Soldan ceza sahasına gönderilen topla buluşan Tezcan’ın penaltı noktası civarında dönerek yerden yaptığı vuruşta top direğin dibinden auta gitti.

(Spor Servisi)

