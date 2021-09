Can Cengiz, Çorum FK’nın üçüncü kez maçını yönetecek

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Çorum FK’nın sahasında Serik Belediyespor’la oynayacağı maçı İstanbul bölgesi hakemlerinden Can Cengiz yönetecek. Çorum Şehir Stadyumu’nda saat 19.00’da başlayacak maçta Can Cengiz’in yardımcılıklarını ise aynı bölgeden Sefa Özcan ve Göktuğ Hazar Erel yapacak. Yine İstanbul bölgesinden Batuhan Bayar da maçta dördüncü hakem olarak görev alacak.

CAN CENGİZ’LE İKİDE İKİ

Mühendis olan orta hakem Can Cengiz, daha önce Çorum FK’nın iki maçını yönetti. Cengiz, Çorum FK’nın 15 Şubat 2017’de sahasında Cizrespor’u 2-0 yendiği maçı ve geçtiğimiz sezon deplasmanda Afjet Afyonspor’u 1-0 yendiği maçı yönetmişti.



2.LİG KIRMIZI GRUPTA

5.HAFTANIN MAÇLARI

VE HAKEMLERİ

2 EKİM CUMARTESİ

Çorum FK-Serik Belediyespor

Can Cengiz (İstanbul)

Hekimoğlu Trabzon-A.Afyonspor

Şevket Teker (Manisa)

Niğde Anadolu FK-Etimesgut Belediye

Metehan Alpat (Adana)

Bayburt Özel İdare-Sivas Belediye

Sinan Özcan (Trabzon)

Somaspor-Ergene Velimeşespor

Hasan Kaçar (Bursa)

Sarıyer-Kahramanmaraşspor

Yücel Büyük (Rize)

Ankaraspor-Diyarbekirspor

Fatih Tokail (İzmir)

S.Vanspor FK-Sakaryaspor

Gürcan Hasova (Ankara)

Bodrumspor-Turgutluspor

Alper Oran (Burdur)

İnegölspor-Adıyaman FK

İlker Yasin Avcı (İstanbul)