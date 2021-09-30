Can Cengiz, Çorum FK’nın üçüncü kez maçını yönetecek
Çorum FK’nın da yer aldığı 2.Lig Kırmızı Grup’ta, 2 Eylül Cumartesi günü oynanacak 5.hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Çorum FK’nın sahasında Serik Belediyespor’la oynayacağı maçı İstanbul bölgesi hakemlerinden Can Cengiz yönetecek. Çorum Şehir Stadyumu’nda saat 19.00’da başlayacak maçta Can Cengiz’in yardımcılıklarını ise aynı bölgeden Sefa Özcan ve Göktuğ Hazar Erel yapacak. Yine İstanbul bölgesinden Batuhan Bayar da maçta dördüncü hakem olarak görev alacak.
CAN CENGİZ’LE İKİDE İKİ
Mühendis olan orta hakem Can Cengiz, daha önce Çorum FK’nın iki maçını yönetti. Cengiz, Çorum FK’nın 15 Şubat 2017’de sahasında Cizrespor’u 2-0 yendiği maçı ve geçtiğimiz sezon deplasmanda Afjet Afyonspor’u 1-0 yendiği maçı yönetmişti.
2.LİG KIRMIZI GRUPTA
5.HAFTANIN MAÇLARI
VE HAKEMLERİ
2 EKİM CUMARTESİ
Çorum FK-Serik Belediyespor
Can Cengiz (İstanbul)
Hekimoğlu Trabzon-A.Afyonspor
Şevket Teker (Manisa)
Niğde Anadolu FK-Etimesgut Belediye
Metehan Alpat (Adana)
Bayburt Özel İdare-Sivas Belediye
Sinan Özcan (Trabzon)
Somaspor-Ergene Velimeşespor
Hasan Kaçar (Bursa)
Sarıyer-Kahramanmaraşspor
Yücel Büyük (Rize)
Ankaraspor-Diyarbekirspor
Fatih Tokail (İzmir)
S.Vanspor FK-Sakaryaspor
Gürcan Hasova (Ankara)
Bodrumspor-Turgutluspor
Alper Oran (Burdur)
İnegölspor-Adıyaman FK
İlker Yasin Avcı (İstanbul)
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|7
|16
|2. Trabzonspor
|7
|15
|3. Altay
|7
|15
|4. Beşiktaş
|7
|14
|5. Hatayspor
|7
|13
|6. Konyaspor
|7
|13
|7. Alanyaspor
|7
|13
|8. Kayserispor
|7
|11
|9. Karagümrük
|7
|11
|10. Galatasaray
|7
|11
|11. Sivasspor
|7
|9
|12. Adana Demirspor
|7
|9
|13. Antalyaspor
|7
|8
|14. Gaziantep FK
|7
|8
|15. Başakşehir
|7
|6
|16. Kasımpaşa
|7
|6
|17. Öznur Kablo Yeni Malatya
|7
|6
|18. Göztepe
|7
|5
|19. Giresunspor
|7
|2
|20. Rizespor
|7
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|19
|2. Ankaragücü
|7
|15
|3. Erzurumspor
|7
|15
|4. Eyüpspor
|7
|13
|5. Bandırmaspor
|7
|12
|6. Tuzlaspor
|6
|11
|7. Samsunspor
|6
|10
|8. Kocaelispor
|6
|10
|9. Manisa FK
|7
|9
|10. Menemenspor
|7
|8
|11. Gençlerbirliği
|7
|8
|12. Boluspor
|6
|7
|13. İstanbulspor
|6
|7
|14. Altınordu
|7
|7
|15. Adanaspor
|7
|6
|16. Denizlispor
|7
|6
|17. Balıkesirspor
|6
|6
|18. Bursaspor
|7
|5
|19. Ankara Keçiörengücü
|6
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|6
|14
|2. Man City
|6
|13
|3. Chelsea
|6
|13
|4. M. United
|6
|13
|5. Everton
|6
|13
|6. Brighton
|6
|13
|7. West Ham
|6
|11
|8. Aston Villa
|6
|10
|9. Brentford
|6
|9
|10. Arsenal
|6
|9
|11. Tottenham
|6
|9
|12. Watford
|6
|7
|13. Leicester City
|6
|7
|14. Wolverhampton
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Southampton
|6
|4
|17. Newcastle
|6
|3
|18. Leeds United
|6
|3
|19. Burnley
|6
|2
|20. Norwich City
|6
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|7
|17
|2. Real Sociedad
|7
|16
|3. Sevilla
|6
|14
|4. Atletico Madrid
|7
|14
|5. Rayo Vallecano
|7
|13
|6. Barcelona
|6
|12
|7. Real Betis
|7
|12
|8. Valencia
|7
|11
|9. Osasuna
|7
|11
|10. Athletic Bilbao
|7
|10
|11. Villarreal
|6
|8
|12. Mallorca
|7
|8
|13. Celta de Vigo
|7
|7
|14. Espanyol
|7
|6
|15. Cádiz
|7
|6
|16. Elche
|7
|6
|17. Levante
|7
|4
|18. Granada
|7
|3
|19. Deportivo Alaves
|6
|3
|20. Getafe
|7
|0