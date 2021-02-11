Can Cengiz, 4 yıl sonra Çorum FK’nın maçında

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Çorum Futbol Kulübü’nün Afjet Afyonspor’la deplasmanda oynayacağı maçı İstanbul bölgesi hakemlerinden Can Cengiz yönetecek. Afyon Zafer Stadı’nda saat 13.00’te başlayacak maçta Can Cengiz’in yardımcılıklarını da aynı bölgeden Uğur Aydoğdu ile Çağrı Yıldırım yapacak. Yine İstanbul bölgesinden Yalçın Taşkınfurat da maçta dördüncü hakem olarak görev alacak.

Mühendis olan orta hakem Can Cengiz, daha önce Çorum FK’nın 15 Şubat 2017’de sahasında Cizrespor’u 2-0 yendiği maçı yönetmişti.

(Spor Servisi)