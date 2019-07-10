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Can Acar yazılıyı kazandı

Çorum’dan ulusal hakemliğe teklif edilen voleybol il hakemlerinden Can Acar, yurt genelinden 56 hakemin katıldığı yazılı sınavı geçerek ilk ulusal hakemlik yolunda ilk aşamayı başarıyla geçti.

Can Acar yazılıyı kazandı

Çorum’dan ulusal hakemliğe teklif edilen voleybol il hakemlerinden Can Acar, yurt genelinden 56 hakemin katıldığı yazılı sınavı geçerek ilk ulusal hakemlik yolunda ilk aşamayı başarıyla geçti.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 00:23
Can Acar yazılıyı kazandı

Ankara Volley Otel’de 30 Haziran’da yapılan yazılı sınava yurt genelinden 59 il hakeminin katılma hakkı bulunurken, Van bölgesinden 3 hakem sınava katılmadı. 56 hakemin katıldığı sınavda 32 hakem başarılı oldu. Çorum bölgesi hakemi Can Acar da sınavı başarıyla bitiren hakemler arasında yer aldı.

Can Acar ve yazılıda başarılı olan diğer hakemler, ulusal hakemliğe yükseltilme seminer ve sınavına katılmaya hak kazandılar. 2019-2020 sezonu içerisinde yapılacak seminer ve sınavın yeri Merkez Hakem ve Gözlemciler Kurulu tarafından önümüzdeki günlerde açıklanacak.

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