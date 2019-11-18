“Camia olarak pozitif olduğumuz bir maçtı”

Teknik Direktör Bahri Kaya’nın maçla ilgili açıklaması şöyle:

GOL ATAMAMA SORUNUMUZ PAHALIYA PATLADI

“Bu kritik maç, sadece takım olarak değil, taraftar olarak, camia olarak katmanları ile pozitif olduğumuz bir maçtı. Maça da iyi başladık. İlk yarıda iyi bir rakibe karşı iyi bir oyun ortaya koyarken, kafa tuttuğumuz ve baskın oynadığımız bir durum ortadaydı. Fakat sezon başından beri bu zamana kadar yaşadığımız en büyük sorunumuz gol atamama derdimiz pahalıya mal oldu. İlk yarıdaki güzel oyunumuzu golle süsleyebilseydik sonuç daha farklı olabilirdi.

PENALTIYA KADAR HER ŞEY İYİYDİ

İkinci yarıya da iyi başladık. İyi oyunumuz hakemin aleyhimize verdiği penaltı kararına kadar devam etti. Penaltıdan sonra kırılganlığımız ortaya çıktı. Penaltı golünün ardından rakibe cevap veremeyeceğimiz bir şekilde oyundan düştük.

Eren’in sakatlığı bütün oyun formatında değişikliğe gitmemize sebep oldu. Sonrasında bütün oyuncu değişikliklerimizi aynı anda kullandık. 3 santrforla en azından beraberlik golünü bulup sonrasında galip gelmek istedik ancak bu çabamız sonuçsuz kaldı. Atak oynadığımız dakikalarda geride bıraktığımız boşluğu rakip iyi değerlendirdi ve ikinci golü buldu. Penaltıya kadarki oyundan ve futbolcularımın mücadelesinden memnunum, hepsini alnından öpüyorum.

HAKEM MAÇI RAKİBE VERDİ

Bütün Çorum camiası beni artık tanıdı. Yaklaşık 7,5 aydır Çorum’dayım ve 20 küsür maça çıktım. Final ve yarı final oynadım. Bu süre zarfında bir kez olsun hakem hakkında olumsuz bir yorum yaptığımı kimse duymamıştır. Ancak Manisa maçında hakem çok iyi oynayan takımdan, kazanmaya yakın olan takımdan alıp, çaldığı düdüklerle rakibe vermiştir.

Özellikle Murathan’ın pozisyonunda rakibe kırmızı kart vermemesi hakemin niyetini belli etti. Çaldığı düdüklerle rakibi kolladı. Penaltı pozisyonunda koşa koşa penaltıyı verirken, bizim lehimize olan penaltı pozisyonunu düşünmeden es geçti.

Bunlar tabi ki maçın önüne geçecek sebepler değil ama. Ben ilk kez bu kadar hakem kararları ile bir maçın bir takımdan alınıp diğer takıma verildiğini yaşadım. Bunu söylemekle birlikte eksiklerimizi görmezden gelemeyiz. Eksiklerimizi gidermek adına çalışmalarımıza devam edeceğiz. Hatalarımızdan da ders çıkaracağız.”