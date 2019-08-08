Cami çocukları ödüllerine kavuştu

Çorum Belediyesi ile İl Müftülüğü tarafından bu yıl 4.’sü düzenlenen Cami Çocukları Spor Oyunları dün oynanan futbol final maçının ardından sona erdi. Karşılaşma sonunda İnci Park Halı Sahası’nda düzenlenen kapanış törenine, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Müftü Yardımcısı Yıldız Üveyik, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Sefer Kurtaran, Din Hizmetleri Şube Müdürü Sami Soytürk, takım yetkilileri, sporcular ve veliler katıldı.

Hıdırlık Kuran Kursu öğrencilerinden Muhammet Yaşar Şahin’in Kuran’ı Kerim tilaveti ile başlayan tören, yine Hıdırlık Kuran Kursu öğrencilerinden oluşan grubun ilahileri ile devam etti. Daha sonra Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Müftü Yardımcısı Yıldız Üveyik ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer günün anlam ve önemini içeren birer konuşma yaptı.

55 Cami’den 861 (kız-erkek) öğrencinin futbol, satranç, masa tenisi ve dart olmak üzere 4 branşta verdiği mücadele sonunda dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.

Satranç branşında dereceye giren sporcular şu şekilde;

2004-2007 doğumlu bayanlar: 1.Suranur Gökçe, 2.Elif Kabaca, 3.Rabia Kaptan, 4.Senanur Yanar.

2004-2007 doğumlu erkekler: 1.Tarık Enes Çilce, 2.Zekeriya Yiğit, 3.Hakan Yücetürk, 4.Efe Yılmaz.

2008 ve üstü doğumlu bayanlar: 1.Zümra Okumuş, 2.İrem Kurşun, 3. Berra Şahin, 4.Medine Şahin.

2008 ve üstü doğumlu erkekler: 1.M.Akif Mercan, 2.Polat Demirağa, 3.M.Eymen Boyvat, 4.Furkan Efe Akış.

Dart branşında dereceye giren sporcular şu şekilde;

2004-2007 doğumlu bayanlar: 1.Esmanur Say, 2.Zeynep Başıbüyük, 3.Elif Ünal, 4.Hilal Koçak.

2004-2007 doğumlu erkekler: 1.Zekeriya Yiğit, 2.Ahmet Taştan, 3.Ege Aksu, 4.Tarık Enes Çilce.

2008 ve üstü doğumlu bayanlar: 1.Fatmagül Kunduz, 2.Azra Özkaya, 3.Medine Özbudak, 4.Aleyna Taş.

2008 ve üstü doğumlu erkekler: 1.Salik Zeybek, 2.Berat Ceylan, 3.Yağız Gözbüyük, 4.Yiğit Gözübüyük.

Masa tenisi branşında dereceye giren sporcular şu şekilde;

2004-2007 doğumlu bayanlar: 1.İsra Read Salman, 2.Elif Nisa Öztürk, 3.Bengü Çifçi, 4.Nurdagül Yılmaz.

2004-2007 doğumlu erkekler: 1.Mehmet Küpcüoğlu, 2.Hüseyin Şirin, 3.Burak Bas, 4.Mücahit Okumuş.

2008 ve üstü doğumlu bayanlar: 1.Busenur Sucu, 2.Hiranur Yılmaz, 3.Kübra Çifci, 4.Kardelen İnce.

2008 ve üstü doğumlu erkekler: 1.Yusuf Yüktaşır, 2.Efe Talha Deniz, 3.Enver Ünal, 4.Umut Efe Kabasakal.

Futbol kategorisinde: 1.Emre Cami, 2.Fatih Sultan Mehmet Cami, 3.İmam Hatip Cami, 4.Beytepe Cami.

(Rıfat KARA)