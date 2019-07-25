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Cami çocukları hedefi 12’den vurdu

4.Cami Çocukları Spor Oyunları Dart Turnuvası’nda erkeklerde Akkent Gençlik Merkezi ve Çatalhavuz Cami öğrencileri, kızlarda ise Turgut Arslan Kuran Kursu ile Ceritoğlu Cami öğrencileri şampiyonluk ipini göğüsledi.

Cami çocukları hedefi 12’den vurdu

4.Cami Çocukları Spor Oyunları Dart Turnuvası’nda erkeklerde Akkent Gençlik Merkezi ve Çatalhavuz Cami öğrencileri, kızlarda ise Turgut Arslan Kuran Kursu ile Ceritoğlu Cami öğrencileri şampiyonluk ipini göğüsledi.

25 Temmuz 2019 Perşembe 00:01
Cami çocukları hedefi 12’den vurdu

Çorum Belediyesi ile İl Müftülüğü tarafından gerçekleşen 4.Cami Çocukları Spor Oyunları Dart Turnuvası’nda heyecan sona erdi. Buhara Kültür Merkezi Salonu’nda gerçekleşen turnuva 4 kategoride 126 öğrencinin katılımı ile gerçekleşti. Çekişmeli geçen maçlar sonunda 2004-2007 doğumlular kategorisinde kızlarda Ceritoğlu Cami’nden Esmanur Say birinci, Turgut Arslan Kuran Kursu’ndan Zeynep Başıbüyük ikinci, Ş.Bekir Eren Deniz Kuran Kursu’ndan Elif Ünal üçüncü, İlimyayma Cami’nden Hilal Koçak dördüncü olurken, erkeklerde ise Akkent Gençlik Merkezi’nden Zekeriya Yiğit birinci, Emre Cami’nden Ahmet Taştan ikinci, Ege Aksu üçüncü, yine Akkent Gençlik Merkezi’nden Tarık Enes Çilce dördüncü olarak tamamladı.

2008 üstü doğumlular kategorisinde ise kızlarda Turgut Arslan Kuran Kursu’ndan Fatmagül Kunduz birinci, Yörükevler Kuran Kursu’ndan Azra Özkaya ikinci, Medine Özbudak üçüncü, Turgut Arslan Kuran Kursu’ndan Aleyna Taş dördüncü olarak tamamlarken, erkeklerde ise Çatalhavuz Cami’nden Salih E.Zeybek birinci, Zikrullah Cami’nden Berat Ceylan ikinci, İlimyayma Cami’nden Yağız Gözübüyük üçüncü, Yiğit Gözübüyük ise dördüncü oldu.

Müsabakalarda dereceye giren sporcular, turnuvaların tamamen sona ermesi ile birlikte Çorum Belediyesi tarafından düzenlenecek törenle ödüllerine kavuşacak.

(Rıfat KARA)

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