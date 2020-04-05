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“Çalıştığım en iyi hoca Bahri Kaya”

Çorum Futbol Kulübü’nün başarılı orta saha oyuncusu Muhammed Rıdvan Özdemir, futbol hayatı boyunca çalıştığı en iyi teknik direktörün Bahri Kaya olduğunu söyledi.

“Çalıştığım en iyi hoca Bahri Kaya”

Çorum Futbol Kulübü’nün başarılı orta saha oyuncusu Muhammed Rıdvan Özdemir, futbol hayatı boyunca çalıştığı en iyi teknik direktörün Bahri Kaya olduğunu söyledi.

05 Nisan 2020 Pazar 21:32
“Çalıştığım en iyi hoca Bahri Kaya”

Çorum Futbol Kulübü’nün sezon başında Uşakspor’dan kadrosuna kattığı 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Muhammed Rıdvan Özdemir instagramda #altliglerofficial” sayfasına konuk oldu. Sayfa editörünün hazırlamış olduğu soru-cevap kısmına en iyi teknik direktör kim sorusuna düşünmeden Bahri Kaya cevabını veren Rıdvan Özdemir, en unutmadığı maç ise Çorumspor forması ile Samsunspor’u 2-1 yendikleri maç olduğunu söyledi. Röportajın sonunda ise en çok konuşan futbolcu kim sorusuna ise takım arkadaşı Volkan Akyıldız’ın ismini verdi.

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