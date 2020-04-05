“Çalıştığım en iyi hoca Bahri Kaya”

Çorum Futbol Kulübü’nün sezon başında Uşakspor’dan kadrosuna kattığı 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Muhammed Rıdvan Özdemir instagramda #altliglerofficial” sayfasına konuk oldu. Sayfa editörünün hazırlamış olduğu soru-cevap kısmına en iyi teknik direktör kim sorusuna düşünmeden Bahri Kaya cevabını veren Rıdvan Özdemir, en unutmadığı maç ise Çorumspor forması ile Samsunspor’u 2-1 yendikleri maç olduğunu söyledi. Röportajın sonunda ise en çok konuşan futbolcu kim sorusuna ise takım arkadaşı Volkan Akyıldız’ın ismini verdi.