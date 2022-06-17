Çağlar’dan millilere moral

Dünya şampiyonası öncesi son kampını Çorum’da gerçekleştiren Dovn Sendromlular milli takımı hazırlıklarını günde çift idman yaparak sürdürüyor. Önceki gün Mevlana İş Merkezi Çorum Belediyesi Masa Tenisi Eğitim Merkezi’nde gerçekleşen antrenmanı Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar ve Spor Şube Müdürü Rıfat Ceylan ziyaret ettiler. Bir süre antrenmanı izleyen Çağlar, daha sonra sporcular sohbet ederek şampiyonada başarı dileklerini iletirken, karşılıklı maç yapmayı da ihmal etmedi.

(Rıfat KARA)

