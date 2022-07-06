Çağlar’a Çorum FK forması
Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın, bir süre önce Tokat’tan Çorum’a Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak atanan Cemil Çağlar’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Spor 06.07.2022, 19:37
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Başkan Oğuzhan Yalçın’ın, Çağlar’a Çorum FK forması hediye ettiği ziyarete Başkan Yardımcısı Mustafa Ercan, Asbaşkan Yılmaz Özkul, Altyapıdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Salih Öztürk, Kulüp Müdürü Özgür Yıldırım ve Altyapı Sorumlusu Mehmet Arduç katıldı. Ziyarette, Gençlik ve Spor Şube Müdürleri Erdoğan Şahinci ve Halil Çöl de hazır bulundu.
(Ömür SOYTEMİZ)
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