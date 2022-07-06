Başkan Oğuzhan Yalçın’ın, Çağlar’a Çorum FK forması hediye ettiği ziyarete Başkan Yardımcısı Mustafa Ercan, Asbaşkan Yılmaz Özkul, Altyapıdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Salih Öztürk, Kulüp Müdürü Özgür Yıldırım ve Altyapı Sorumlusu Mehmet Arduç katıldı. Ziyarette, Gençlik ve Spor Şube Müdürleri Erdoğan Şahinci ve Halil Çöl de hazır bulundu.

(Ömür SOYTEMİZ)

