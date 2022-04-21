Çağlar’a, Belediyespor forması

Çorum’un yeni Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar’a “hayırlı olsun” ziyaretleri devam ediyor. Bu doğrultuda, aynı zamanda Çorum Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü görevini de yürüten Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Nadir Solak, beraberinde, yönetim kurulu üyeleri Selahattin Kartal ve Fatih Köken ile birlikte, Cemil Çağlar’ı ziyaret etti.

Cemil Çağlar’a, yeni görevinde başarılar dileyen Nadir Solak, Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün formasını hediye etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar ise, Nadir Solak ve arkadaşlarına teşekkür etti.

(Hüseyin AŞKIN)

