Çağlar, müdürleri topladı

Geçtiğimiz ay, Haşim Eğer’in yerine, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevine gelen Cemil Çağlar, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü şube müdürleri, ilçe spor müdürleri, yurt ve gençlik merkezi müdürleri ile bir araya geldi. İl müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleşen toplantıda, önümüzdeki dönem yapılacak çalışmalar masaya yatırıldı ve yol haritası belirlendi.

(Hüseyin AŞKIN)

