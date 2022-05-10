Çağlar, müdürleri topladı
Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, istişare toplantısı düzenledi.
Spor 10.05.2022, 19:32
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Geçtiğimiz ay, Haşim Eğer’in yerine, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevine gelen Cemil Çağlar, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü şube müdürleri, ilçe spor müdürleri, yurt ve gençlik merkezi müdürleri ile bir araya geldi. İl müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleşen toplantıda, önümüzdeki dönem yapılacak çalışmalar masaya yatırıldı ve yol haritası belirlendi.
(Hüseyin AŞKIN)
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