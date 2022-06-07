Çağlar, ilçe spor tesislerini denetliyor
Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, Çorum’a atandığından beri, her fırsatta spor tesislerinde incelemelerde bulunuyor.
Çorum’da faaliyette olan ve yapımı devam eden spor tesislerindeki incelemelerini tamamlayan Cemil Çağlar’ın, ilçelerdeki incelemeleri ise devam ediyor. Çağlar, en son Ortaköy, Bayat ve Uğurludağ’daki ilçe spor tesislerini gezdi.
Ortaköy’e, Şube Müdürü Ferhat Yıldız’la giden Cemil Çağlar, burada Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ufuk İspir’in de eşlik etmesiyle, ilçede yapımı devam eden spor tesislerinde incelemelerde bulundu.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, ilçe ziyaretleri çerçevesinde, Uğurludağ’daki tesislerde de incelemelerde bulunurken, tesislerde antrenman yapan gençlerle sohbet edip, taleplerini dinledi.
Daha sonra Bayat’a geçen Çağlar, burada da Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Topçu ile birlikte, spor tesislerini gezdi. Çağlar, gördüğü eksiklerin giderilmesi için gerekli talimatları verdi.
(Hüseyin AŞKIN)
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