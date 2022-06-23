Çağlar, il temsilcilerinden ses getirecek projeler istedi

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen toplantıya, il temsilcilerinin büyük çoğunluğu katılırken, il müdürü Cemil Çağlar, gençlerin ve çocukların daha fazla spor yapmalarına imkan sağlamayı hedeflediklerine dikkat çekerken, 7’den 70’e tüm Çorum halkının, farkındalık oluşturacak faaliyetlere katılmalarını istediklerini dile getirdi.

Farklı spor dallarında ses getirecek projelere imza atmak istediklerini de kaydeden Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, bununla ilgili olarak il temsilcilerinin görüş ve düşüncelerini belirtmelerini istedi. Çağlar, projeleri de tüm federasyonlarla birlikte hareket ederek, diğer kurumlarla da işbirliği içerisinde ve etkin biçimde gerçekleştirmek istediklerinin altını çizdi.

(Bülent USLU)

