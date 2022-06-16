Çağlar'dan millilere ziyaret

Dünya şampiyonası öncesi son kampını Çorum'da gerçekleştiren Dovn Sendromlular milli takımı hazırlıklarını günde çift idman yaparak sürdürüyor. Önceki gün TOKİ atletizm sahasında gerçekleşen antrenmanı Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar ve Spor Şube Müdürü Rıfat Ceylan ziyaret etti. Bir süre antrenmanı izleyen Çağlar ve Ceylan, antrenman sonunda ise antrenör ve özel sporcular ile bir araya geldi. Çekya'da gerçekleşecek olan Dünya Şampiyonası'nda milli atletlere başarı dileklerini ileten Çağlar, baklava ikramında da bulunarak ağızları tatlandırdı.

(Rıfat KARA)

