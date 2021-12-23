Büyükler Türkiye Halter Şampiyonası Çorum’da

3-5 Ocak tarihlerinde U23 Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası’na evsahipliği yapacak olan Çorum’a bir Türkiye Şampiyonası verildi.

2022 yılı, spor faaliyetleri ile dolu dolu geçeceğe benziyor. Yeni yılda, özellikle okul sporları faaliyetleri takviminde yer alan birçok grup birinciliği, yarı final grubu ve Türkiye şampiyonası Çorum’a verilirken, kulüpler ve ferdi bazda da faaliyetler gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde, U23 Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası’nın 3-5 Ocak tarihlerinde Çorum’da yapılacağının açıklanmasından sonra, bir şampiyona haberi de Türkiye Halter Federasyonu’ndan geldi.

Türkiye Halter Federasyonu, Büyükler Ferdi Türkiye Şampiyonası’nın Çorum’da yapılması yönünde karar aldı. Alınan karara göre, Türkiye şampiyonası,12-16 Ocak tarihlerinde, Çorum’da gerçekleştirilecek.

Türkiye Halter Federasyonu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne gönderdiği yazıda, Türkiye şampiyonası için salon tahsisinin yapılmasını istedi.

(Hüseyin AŞKIN)

