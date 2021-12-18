Büyükler Türkiye Güreş Şampiyonası Kahramanmaraş’ta devam ediyor

Güreş Federasyonu Başkanlığı’nın 2021 yılı faaliyet programında yer alan Büyükler Türkiye Serbest Güreş Şampiyonası, önceki gün Kahramanmaraş’ta başladı.

Merkez Spor Kompleksinde devam eden şampiyonanın ilk gününde 30 il, 54 takımdan yaklaşık 140 güreşçi mindere çıktı. 74 kiloda mücadele eden Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü güreşçisi Samet Ak, tüm rakiplerini yenerek finale yükseldi. Samet Ak, dün akşam gazetemizin basıma girdiği saatlerde, Ankara ASKİ Spor Kulübü’nden Soner Demirtaş ile Türkiye şampiyonluğu müsabakasına çıkmaya hazırlanıyordu.

Şampiyona yarın yapılacak müsabakalarla sona erecek.

(Hüseyin AŞKIN)

