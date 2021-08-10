Türkiye Güreş Federasyonu’nun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Büyükler Grekoromen 1.Lig müsabakaları Ankara’da yapıldı. Yaşar Doğu Spor Salonu’nda gerçekleşen müsabakalarda Çorum Belediyesi Gençlikspor Kulübü antrenörler Levent Kaleli ve İsmail Bülent Tuzcu önderliğinde Himmet Sandıklı, Yusuf Eryücel, Hamdi Eroğlu, Musa Şahin, Fatih Savrun, İbrahim Özdemir, Mert Yaldıran, Mertcan Damatoğlu, E. Mehmet Damatoğlu, Oğuz Kayar, Enes Kalkan, Burak Çavuşoğlu ve Rasim Saraç ile mücadele etti.

B grubunda İstanbul Güreş İhtisasspor ve Yozgat 1959spor kulüplerine yenilen Çorum Belediyesi Gençlikspor grupta sonuncu olarak klasman grubunda ligde kalmak için mücadele etti. Klasman grubunda yaptığı maçlarda İstanbul Beşiktaş’a yenilen Çorum Belediyesi Gençlikspor, son maçında Burdur Emniyet Güreş takımını yenerek ligde kalmayı başardı.

Çorum Belediyesi Gençlikspor Güreş Sorumlusu Levent Kaleli, grekoromen stilde serbest güreşçilerin ağırlıkta olduğu bir kadro ile mücadele ettiklerini ve milli takım kadrosunda bulunan iki sporcularından eksik çıkmalarına rağmen ligde kaldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

(Rıfat KARA)

