Büyükler Ferdi Halter Türkiye Şampiyonası Çorum'da yapılacak

Çorum Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, 2-6 Şubat tarihlerinde yapılacak şampiyona için protokol imzaladı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Aşgın, Tevfik Kış Spor Salonu'nda düzenlenecek şampiyonada yaklaşık 500 sporcunun madalya mücadelesi vereceğini belirtti.

Çorum'un ulusal ve uluslararası organizasyonlara başarıyla ev sahipliği yaptığını belirten Aşgın, "Halter önemli bir spor dalı. Olimpik anlamda madalya aldığımız önemli spor dallarından biri. Bütün spor dallarında olduğu gibi halter spor dalımız bundan sonra hem ilimizde hem de ülkemizde güçlü şekilde yoluna devam edecek. Bu anlamda federasyonumuza güveniyoruz. Halter sporuna gönül verenlere güveniyoruz. Gençlik Spor İl Müdürlüğümüz, Belediyemiz ve sivil toplum örgütlerimiz el ele, gönül gönüle, sporcu ve antrenörlerle yaklaşık 500 sporcu beklediğimiz bu ulusal organizasyonda ev sahipliği yapacağız." ifadelerini kullandı.

Aşgın, organizasyon için Çorum'un tercih edilmesinden ötürü Federasyon Başkanı Ünlü ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

Ünlü ise halter yarışmalarına ilk kez Çorum'da katılmasından dolayı kentin kendisi için ayrı bir anlam ifade ettiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Federasyon Başkanı olduktan sonra da ilk müsabakayı da Çorum'da yapmak benim için çok önemliydi. Çorum Belediyemize ve başkanımızın destek ve teşvikiyle ilk defa bir başkan olarak protokole imza atıyorum. Gönlüm istiyor ki her sene Çorum'da müsabaka yapalım. Tüm Çorumluları yapacağımız Büyükler Ferdi Halter Türkiye Şampiyonasına davet ediyorum."

İmza törenine Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Türkiye Halter Federasyonu As Başkanı ve Olimpiyat Şampiyonu Taner Sağır, Türkiye Halter Federasyonu Genel Sekreter Vekili Levent Parlar, uluslararası hakem Zekeriya Lek, Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer ve Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Nadir Solak katıldı.

