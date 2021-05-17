Büyükelçi Bağcı’dan millilere moral ziyareti

Uluslararası turnuvaya hazırlanan millilerin kampı sırasında teknik direktör Ruşan Çetin’den kamp çalışmaları ile ilgili bilgi alan Bağcı, sporcularla da sohbet etti. Bağcı, katılacakları turnuva ve şampiyonalarda millilere başarı dileklerinde bulunurken, teknik direktör Ruşan Çetin de, kampı ziyareti ve ilgili nedeniyle Büyükelçi Bağcı’ya teşekkür etti.

(Spor Servisi)