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Büyükelçi Bağcı’dan millilere moral ziyareti

Bir süre önce Türkiye’nin Azerbaycan-Bakü Büyükelçiliği görevine atanan, AK Parti Çorum eski Milletvekili Cahit Bağcı, teknik direktörlüğünü hemşehrimiz Ruşan Çetin’in yaptığı ve Çorum’dan 4 güreşçinin de yer aldığı Serbest Güreş Genç Milli Takımı’nın Azerbaycan’da devam eden ikili kampını ziyaret etti.

Spor 17.05.2021, 16:16
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Büyükelçi Bağcı’dan millilere moral ziyareti

Uluslararası turnuvaya hazırlanan millilerin kampı sırasında teknik direktör Ruşan Çetin’den kamp çalışmaları ile ilgili bilgi alan Bağcı, sporcularla da sohbet etti. Bağcı, katılacakları turnuva ve şampiyonalarda millilere başarı dileklerinde bulunurken, teknik direktör Ruşan Çetin de, kampı ziyareti ve ilgili nedeniyle Büyükelçi Bağcı’ya teşekkür etti.
(Spor Servisi)

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