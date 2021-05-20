Büyükelçi Bağcı millileri ağırladı

Ruşan Çetin nezaretindeki Serbest Güreş Genç Milli Takımı, Azerbaycan’da, Azerbaycan’la birlikte ikili kamp programı uygularken, 28-30 Haziran’da Almanya’da düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası’na hazırlanıyorlar. Azerbaycan’ın Türkiye Büyükelçisi hemşehrimiz Cahit Bağcı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle, milli güreşçileri büyükelçilikte misafir etti.

Geçtiğimiz hafta da milli güreşçilerin kampını ziyaret eden Büyükelçi Bağcı, millilere yakın ilgi gösterirken, başarı dileklerini yineledi.

(Spor Servisi)

