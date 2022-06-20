“Büyük jesti karşılıksız bırakmak istemedik”

Alagöz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cantürk Alagöz ile Ankara’daki ofisinde görüştüklerini ve kulüpte bugüne kadar yaşanılanları ayrıntılı bir şekilde anlattığını kaydeden Oğuzhan Yalçın, Cantürk’ün, sponsorluk istemediğini ancak Çorum FK’ya ekonomik destekte bulunacağını söylediğini dile getirdi. Halil İbrahim Sönmez’in Iğdır Futbol Kulübü’ne verilmesi sürecinde de hiç para konuşmadıklarını ve bunun neticesinde, Çorum FK’yı ekonomik olarak rahatlatacak bir paranın Alagöz Holding tarafından Çorum FK’ya gönderildiğini anlatan Oğuzhan Yalçın, yapılan bu büyük jestin karşılıksız kalmaması adına forma sponsorluğu ile ilgili olarak Cantürk Alagöz’ü ikna ettiğini dile getirdi.

Oğuzhan Yalçın’ın, konuyla ilgili açıklaması şöyle:

GÜÇLÜ BİR ÇORUM FK’NIN TEMELİNİ ATIYORUZ

“Bilindiği üzere, göreve geldiğimiz günden bu yana kulübümüz için özellikle ekonomik anlamda yoğun bir destek arayışı içerisine girmiş, yaptığımız görüşme ve ziyaretlerle güçlü bir Çorum Futbol Kulübü’nün temelini atma adına önemli mesafeler kat etmiş bulunmaktayız.

Bu kapsamda, takımımızın ana sponsorluğu için Alagöz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Cantürk Alagöz ile holdingin Ankara’daki merkezinde bir araya geldik.

Başta Fenerbahçe ve Ankaragücü gibi, Türk futbolunun lokomotif kulüplerinin yanı sıra, kendi doğup büyüdüğü topraklar olan Iğdır’ın 3.Ligdeki temsilcisi Iğdır Futbol Kulübü’ne sponsor olan ve Türk sporuna sağladığı katkılarla adından söz ettiren Sayın Cumhur Alagöz’ün, şahsımıza ve kulübümüze yaklaşımı bizi onurlandırmıştır.

ALAGÖZ, SPONSORLUK İSTEMEDİ

Kulübümüzde, bugüne kadar yaşanan süreci ayrıntılı bir şekilde aktardığımız Sayın Alagöz, görüşme sonunda adının ‘sponsorluk’ olmamak kaydıyla Çorum Futbol Kulübü’ne ekonomik anlamda destek olacağını belirtmiş, yine futbolcumuz Halil İbrahim Sönmez’in Iğdır Futbol Kulübü’ne transfer taleplerine hiçbir bedel konuşmadan onay vermemizin akabinde, bizi ekonomik anlamda rahatlatacak bir bedeli tarafımıza göndermiştir.

GURURLA TAŞIYACAĞIZ

Kulüp Başkanı olarak, böylesine büyük bir jestin karşılıksız kalmaması gerektiği inancıyla ve Alagöz ismini göğsümüzde gururla taşıyacağımız duygusuyla, yoğun ısrarlarımız sonucu, forma sponsorluğu hususu Sayın Cantürk Alagöz tarafından kabul görünce, konu kulübümüzün resmi sosyal medya hesabından kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Bu vesileyle, Sayın Cumhur Alagöz’e, hem Çorum Futbol Kulübü, hem de camiamız adına yürekten teşekkür eder, Iğdır Futbol Kulübü’ne de şampiyonluk yolunda başarılar dileriz.”

(Hüseyin AŞKIN)

