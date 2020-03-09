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“Büyük bir aileyiz”

Masa tenisi branşında önümüzdeki günlerde yapılacak olan Süper Lig ve Türkiye Şampiyonası öncesi Spor İhtisas Kulübü ailesi kokteylde bir araya geldi. Kulüp Başkanı Mesut Kuşgöz, giderek büyüyen bir aile olduklarını ve bu ailenin bir mensubu olmaktan dolayı gurur duyduğunu söyledi.

“Büyük bir aileyiz”

Masa tenisi branşında önümüzdeki günlerde yapılacak olan Süper Lig ve Türkiye Şampiyonası öncesi Spor İhtisas Kulübü ailesi kokteylde bir araya geldi. Kulüp Başkanı Mesut Kuşgöz, giderek büyüyen bir aile olduklarını ve bu ailenin bir mensubu olmaktan dolayı gurur duyduğunu söyledi.

09 Mart 2020 Pazartesi 23:50
“Büyük bir aileyiz”

14-15 Mart tarihleri arasında Antalya Kemer’de yapılacak olan Masa Tenisi Süper Lig müsabakaları ve 19-22 Mart tarihleri arasında ise Erzurum’da gerçekleşecek olan Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası öncesi moral ve motivasyonu arttırmak amacıyla Spor İhtisas Kulübü Başkanı Mesut Kuşgöz tarafından sporcu ve ailelere yönelik kokteyl verildi. Mahmut Atalay Gençlik Spor Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe Kulüp Başkanı Mesut Kuşgöz’ün yanı sıra Spor İhtisas Kulübü’nde görev yapan antrenörler, 40’a yakın sporcu ve aileler katıldı. Oldukça nezih bir ortamda gerçekleşen kokteylde ilk olarak üzerinde “Spor İhtisas Masa Tenisi Ailesi” yazılı pasta kesildi. Pasta kesiminin ardından bir konuşma yapan Kulüp Başkanı Mesut Kuşgöz, kritik lig maçları ve şampiyona öncesi sporcuların moral ve motivasyonunu arttırmak amacıyla düzenledikleri organizasyona katılan tüm sporculara ve ailelere teşekkür etti. Konuşmasının devamında Spor İhtisas Kulübü’nün büyük bir aile olduğunu da vurgulayan Kuşgöz, “Biz Spor İhtisas Kulübü olarak çok farklıyız. Bizde birlik ve beraberlik duygusu her zaman önce gelir. Yıllardır verdiğimiz emeğimizin karşılığını almaya başladık. Bu süreç içerisinde emek veren herkese teşekkür ediyorum. Çorum’a masa tenisi branşında bir çok madalya getirdik getirmeye de devam edeceğiz. Kolay iş yapmıyoruz. Bu yüzden daha güzel başarılara imza atmak için daha çok çalışmalıyız” dedi.

Mesut Kuşgöz’ün konuşmasının ardından verilen koktelyde sporcular ve aileler kendilerine sunulan ikramları afiyetle yiyerek gönüllerince eğlendi.

(Rıfat KARA)

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