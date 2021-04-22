Büşra Işıldar, dünya gençler boks şampiyonu oldu

Milli sporcu Büşra Işıldar, Gençler Dünya Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Polonya'da düzenlenen Gençler Dünya Boks Şampiyonasında kadınlar 81 kiloda çeyrek finalde Hint rakibi Khushi'yi yenen Büşra, yarı finalde Polonyalı Martyna Jancelewicz'i mağlup ederek finale yükseldi.

Büşra Işıldar, finalde Rus rakibi Kseniia Olifirenko'yu yenerek kürsünün ilk basamağında yer aldı.