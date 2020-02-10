Buse Meryem Kazak Çorum’un gururu oldu

Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından WOW İstanbul Otel’de düzenlenen, 7. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvasında toplamda 52 ülkeden 2 binin üzerinde sporcu mücadele etti.

Buse Meryem Kazak’ın babası ve hocası olan Rıfat Kazak, kızının başarısından son derece memnun olduğunu ifade ederek, “ 6.7 Şubat Tarihleri arasında İstanbul'da devam eden 7.th Turkish Open Uluslararası Poomsea Taekwondo Şampiyonasın'da Kızım Buse Meryem Kazak Milli Takım adı Altında yarışarak ülkemizi ve Çorum ilimizi Milli sporcu olarak temsil etmiştir kendisine göstermiş olduğu gayret ve emeğinden dolayı çok teşekkür ederiz ayrıca Her zaman yanımızda olan emeğini esirgemeyen Sakarya Atakan Spor Kulübü Ümitler Teknik Kurul Üyesi Milli Takım Antrenörü Sayın Ümit Al hocamada çok teşekkür ederiz Nice başarılara hep beraber ALLAH daim etsin” diye konuştu.

(Ömür SOYTEMİZ)