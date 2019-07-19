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Buse Kavak’a milli davet

Çorum Spor Lisesi öğrencilerinden Buse Kavak, gençler milli takım seçmeler kampına davet edildi.

Buse Kavak’a milli davet

Çorum Spor Lisesi öğrencilerinden Buse Kavak, gençler milli takım seçmeler kampına davet edildi.

19 Temmuz 2019 Cuma 22:25
Buse Kavak’a milli davet

Türkiye Tekvando Federasyonu’nun 2019 yılı faaliyet programında yer alan Gençler Milli Takım Seçmeleri Kampı 2-6 Ağustos tarihleri arasında Ankara’da yapılacak. İspanya’da düzenlenecek olan Gençler Avrupa Tekvando Şampiyonası’nda mücadele edecek sporcuları belirlemek adına yapılacak olan milli takım seçmeleri kampına Çorum Spor Lisesi öğrencilerinden Buse Kavak davet edildi. 4 gün sürecek kampta performansı yeterli görülmesi halinde Buse Kavak, Çorum’u ve Türkiye’yi Avrupa Şampiyonası’nda milli takım forması ile temsil etme hakkı kazanacak.

(Rıfat KARA)

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