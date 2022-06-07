Bursa çeyrek finalde : 2-0

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Gelişim Elit Ligi son 16 tur maçlarının bir ayağı da Çorum'da oynandı. 1 No'lu Sentetik Saha'da saat 16.00'da başlayan karşılaşmada Trabzonspor ile Bursaspor karşı karşıya geldi. İlk yarısı iki takımda kontrollü bir oyun ortaya koyarken, takımlar soyunma odasına 0-0 eşitlikle girdi. İkinci yarıda oyuna ağırlığını koyan Bursa temsilcisi 54.dakikada ceza sahası dışında kazanılan serbest vuruş sonrası Bursaspor Enes'in muhteşem golü ile 1-0 öne geçti. Golden sonra da ataklarını sıklaştıran Bursaspor dakikalar 75'i gösterdiğinde İsmail'in kullandığı korner atışını iyi takip eden Taha kafayla attığı gol ile skoru 2-0 yaptı. Kalan sürede başka gol olmayınca maçı 2-0 kazanan Bursa temsilcisi adını çeyrek finale yazdırdı.

SAHA : 1 Nolu Sentetik.

HAKEMLER: Ahmet Ecevit, Özkan Dağ, Serhat Doğan.

BURSASPOR U15 : Kerem, Emir, Enes, Koray, Yusuf, Taha, İsmail, Adem, Enes, Mehmet, Adem, Kaan, Yiğit Hamza, Enis Furkan, Yunus, Sabri, Ahmet Can, Bedirhan, Metehan, Utku, Yağız.

TRABZONSPOR U 15 : Muhammet Can, Esat Yiğit, Taha Emre, Arda, Yakuphan, Ahmet, Hüseyin Emin, Mert Ali, Onur Alp, Arda, Bedirhan, Efe Yağız, Emre, Batuhan, Gökmen, Mustafa, Turan Deniz, Kayra Tunahan, Buğra, Ömer Samet.

GOLLER: Dk.54 Enes, Dk.75 Taha.

(Rıfat KARA)

