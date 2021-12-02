Burak Çalık seferberliği
İnegölspor maçının hazırlıklarını galibiyet parolasıyla sürdüren Çorum FK’da sakatlığı bulunan Burak Çalık dün de takımdan ayrı çalıştı.
Spor 02.12.2021, 19:24
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Geçtiğimiz hafta Hekimoğlu Trabzon’la deplasmanda oynanan maçta beline aldığı darbe ile sakatlanan ve belinde ağrıları devam eden Burak Çalık, dünkü antrenmanda fizyoterapist Semihcan Aydın nezaretinde takımdan ayrı çalıştı.
Deneyimli futbolcunun Pazar günkü İnegölspor maçına yetiştirilmesi için yoğun bir tedavi uygulanıyor.
Burak Çalık’ın, İnegölspor maçında oynaması bekleniyor.
(Hüseyin AŞKIN)
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