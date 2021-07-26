Burak Çalık imzayı attı

Çorum Futbol Kulübü transferde bombaları patlatmaya devam ediyor. Yeni sezona şampiyonluk mücadelesi verecek olan Çorum FK’da beklenen imzalar atıldı. Kırmızı-Siyahlılar bir süredir görüşme halinde olduğu ve daha sonra prensip anlaşmasına vardığı Burak Çalık ile resmi sözleşme imzaladı.

Bugün Çorum’a gelen tecrübeli kanat oyuncusu Burak Çalık, Kulüp Başkanı Fatih Özcan ile bir araya geldi. Görüşmeler sonunda Kırmızı-Siyahlı formayı sırtına geçiren 32 yaşındaki futbolcu kendisini 2 yıllığına Çorum FK’lı yapan resmi imzayı attı.

BURAK ÇALIK KİMDİR?

5 Şubat 1989 Erzincan doğumlu olan Burak Çalık, profesyonel futbolculuk kariyerinde Erzincanspor, Altay, Samsunspor, Adanaspor, Balıkesirspor, Adana Demirspor, Denizlispor formaları giydi. Son olarak geçtiğimiz sezon TFF 1.Lig takımlarından Samsunspor’un başarısı için ter döken tecrübeli futbolcu, Kırmızı-Beyaz forma ile 1.Lig’de 19’u ilk 11’de olmak üzere 27 resmi maça çıktı. Bu maçlarda 1957 dakika sahada kalmayı başaran Burak, 5 gol atarken, 3 de asist yaptı.

(Rıfat KARA)

