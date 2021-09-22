Burak Çalık 3 hafta yok!

Çorum FK’ya Burak Çalık’tan kötü haber… Sakaryaspor maçında sakatlanan ve ikinci yarıya çıkamayan deneyimli futbolcunun çekilen MR’ının sonucu belli oldu.

Kulüp fizyoterapisti Semihcan Aydın, Burak’ın sol diz iç yan bağlarında yırtık, çapraz bağlarında ise zorlanma olduğunu ifade ederken, 3 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Burak Çalık, Turgutluspor, Serik Belediyespor ve Kahramanmaraşspor maçlarında forma giyemeyecek.

Kıvanç Kaya, Umut Kaya ve Atakan Akkaya’nın tedavileri ise devam ediyor.

(Hüseyin AŞKIN)

