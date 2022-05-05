Burak Akdağ, Çorum FK’nın ilk kez bir maçını yönetecek

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Çorum FK’nın, sahasında Afjet Afyonspor’la oynayacağı maçta, Konya bölgesi hakemlerinden Burak Akdağ düdük çalacak. Çorum Şehir Stadyumu’nda, saat 15.00’te başlayacak maçta, Burak Akdağ’ın yardımcılıklarını ise, Antalya bölgesinden Serdar Soydan ile Konya bölgesinden Buğur Han Güler yapacak. Yine Konya bölgesinden Ramazan Doğanay da maçta dördüncü hakem olarak görev yapacak.

Daha önce, Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden Çorum temsilcilerinden Eti Lisesi Gençlikspor’un Şarkışla Belediye ile, Sungurlu Belediye’nin de 1074 Çankırıspor ile oynadığı maçları yöneten Burak Akdağ, Çorum FK’nın ilk kez bir maçında düdük çalacak. Akdağ, Afyonspor’un da ilk kez maçını yönetecek.

En son, 10 Nisan’da Karacabey Belediye ile Pendikspor arasında oynanan 2.Lig Beyaz Grup maçını yöneten 27 yaşındaki Burak Akdağ, hakemlik kariyerinde, 2.Ligde 7, 3.Ligde 9, Türkiye Kupasında 3 maça çıktı.

