Burak Akdağ, Çorum FK’nın ilk kez bir maçını yönetecek
Çorum FK’nın da yer aldığı 2.Lig Kırmızı Grupta, oynanacak 38.hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Çorum FK’nın, sahasında Afjet Afyonspor’la oynayacağı maçta, Konya bölgesi hakemlerinden Burak Akdağ düdük çalacak. Çorum Şehir Stadyumu’nda, saat 15.00’te başlayacak maçta, Burak Akdağ’ın yardımcılıklarını ise, Antalya bölgesinden Serdar Soydan ile Konya bölgesinden Buğur Han Güler yapacak. Yine Konya bölgesinden Ramazan Doğanay da maçta dördüncü hakem olarak görev yapacak.
Daha önce, Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden Çorum temsilcilerinden Eti Lisesi Gençlikspor’un Şarkışla Belediye ile, Sungurlu Belediye’nin de 1074 Çankırıspor ile oynadığı maçları yöneten Burak Akdağ, Çorum FK’nın ilk kez bir maçında düdük çalacak. Akdağ, Afyonspor’un da ilk kez maçını yönetecek.
En son, 10 Nisan’da Karacabey Belediye ile Pendikspor arasında oynanan 2.Lig Beyaz Grup maçını yöneten 27 yaşındaki Burak Akdağ, hakemlik kariyerinde, 2.Ligde 7, 3.Ligde 9, Türkiye Kupasında 3 maça çıktı.
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|35
|77
|2. Fenerbahçe
|35
|68
|3. Konyaspor
|35
|64
|4. Başakşehir
|35
|60
|5. Alanyaspor
|35
|55
|6. Beşiktaş
|35
|54
|7. Karagümrük
|35
|53
|8. Adana Demirspor
|35
|52
|9. Antalyaspor
|35
|52
|10. Hatayspor
|35
|49
|11. Sivasspor
|35
|48
|12. Kasımpaşa
|35
|47
|13. Galatasaray
|35
|47
|14. Kayserispor
|35
|43
|15. Giresunspor
|35
|43
|16. Gaziantep FK
|35
|42
|17. Altay
|35
|33
|18. Rizespor
|35
|33
|19. Göztepe
|35
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|35
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|34
|67
|2. Ümraniye
|33
|66
|3. Erzurumspor
|33
|57
|4. İstanbulspor
|33
|57
|5. Bandırmaspor
|33
|55
|6. Eyüpspor
|33
|51
|7. Samsunspor
|33
|47
|8. Tuzlaspor
|33
|46
|9. Manisa Futbol Kulübü
|34
|46
|10. Adanaspor
|34
|44
|11. Keçiörengücü
|33
|44
|12. Denizlispor
|33
|42
|13. Gençlerbirliği
|33
|42
|14. Boluspor
|33
|41
|15. Altınordu
|33
|41
|16. Kocaelispor
|33
|40
|17. Bursaspor
|33
|38
|18. Menemen Belediyespor
|33
|38
|19. Balıkesirspor
|33
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|34
|83
|2. Liverpool
|34
|82
|3. Chelsea
|34
|66
|4. Arsenal
|34
|63
|5. Tottenham
|34
|61
|6. M. United
|36
|58
|7. West Ham United
|35
|52
|8. Wolverhampton Wanderers
|34
|49
|9. Brighton
|35
|44
|10. Newcastle
|35
|43
|11. Leicester City
|33
|42
|12. Crystal Palace
|34
|41
|13. Aston Villa
|33
|40
|14. Brentford
|35
|40
|15. Southampton
|35
|40
|16. Burnley
|34
|34
|17. Leeds United
|34
|34
|18. Everton
|33
|32
|19. Watford
|34
|22
|20. Norwich City
|34
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|34
|81
|2. Barcelona
|34
|66
|3. Sevilla
|34
|64
|4. Atletico Madrid
|34
|61
|5. Real Betis
|34
|58
|6. Real Sociedad
|34
|56
|7. Villarreal
|34
|52
|8. Athletic Bilbao
|34
|51
|9. Osasuna
|34
|45
|10. Valencia
|34
|43
|11. Rayo Vallecano
|34
|41
|12. Celta Vigo
|34
|40
|13. Elche
|34
|39
|14. Espanyol
|34
|39
|15. Getafe
|34
|36
|16. Mallorca
|34
|32
|17. Cadiz
|34
|32
|18. Granada
|34
|31
|19. Deportivo Alaves
|34
|28
|20. Levante
|34
|26