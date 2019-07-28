Bulut imzayı attı

Yeni Çorumspor ile yolları ayırdıktan sonra askerlik sorunları nedeniyle bir türlü yeni takımı ile resmi imzayı atamayan Uğur Bulut, önceki gün Bursa’ya giderek İnegölspor ile resmi sözleşmeyi imzaladı. İnegölspor tesislerinde düzenlenen imza törenine, İnegölspor Futbol Şube Sorumlusu Mustafa Arıcı, Basın Sözcüsü Ozan Can ve Uğur Bulut katıldı. İmza töreninde konuşan Futbol Şube Sorumlusu Mustafa Arıcı, "Dış transfer çalışmaları kapsamında daha önce prensipte anlaşmaya vardığımız stoper Uğur Bulut ile 1 yıllık sözleşme imzaladık. Uğur, vatani görevini tamamlar tamamlamaz hemen kulübümüze geldi ve bugün resmi sözleşmemizi imzaladık. Bilindiği gibi Uğur kardeşimiz geçtiğimiz yıl 3.Ligde şampiyon olarak adını 2.Lige yazdıran Yeni Çorumspor'da forma giyiniyordu. İnşallah bu sezon takımımız için mücadele edecek. Biz kendisine güveniyoruz. Anlaşmanın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Uğur Bulut ise, "İnegölspor'a geldiğim için çok mutluyum. Zaten daha önce prensipte anlaşmıştık ama vatani görevim nedeniyle resmi sözleşmeyi imzalayamamıştık. Nasip bugüneymiş. Takımıma katkı sağlamak için elimden gelen gayreti göstereceğimden kimsenin şüphesi olmasın. İnşallah kazasız, sakatlıksız güzel bir sezon geçiririz" ifadelerini kullandı.