“Bugün olsa yine aynı futbolcuları alırdım”

Kırmızı-siyahlı renklere futbolcu, kaptan ve yönetici olarak hizmet ettiğini belirten Oğuzhan Yalçın, kendisine destek olan herkese teşekkür ederken, bu sezonki futbolcu kadrosuna çok güvendiğini, bugün olsa aynı futbolcuları yine transfer edeceğini kaydetti.

Yalçın’ın açıklaması şöyle: “Öncelikle sözlerime başlamadan önce, 8 yıl futbolculuğunu yaptığım, uzun zaman takım kaptanlığını gururla taşıdığım, ayrıca 3 yıl farklı görevlerde yöneticiliğini yapmış olduğum, hayatımın büyük bir bölümünü ayırdığım kırmızı-siyah sevdamdan ayrılırken, bu yazıyı yazmanın çok kolay olmadığını sizlere önemle belirtmek isterim.

2021-2022 Sezonuna başlarken hedefimiz şampiyonluktu. Transferlerimiz ona göre yapıldı. Yapılan transferlerin hepsine bizzat kendim, kulüp başkanımız nezdinde kefil oldum. Hepsine tek tek güvendim. Ayrıca, bugün olsa aynı isimlere tekrar güvenir, tekrar getirilmesi için listeme yazardım.

Bugün gelinen noktada, istediğimiz hedefin gerisinde kaldığımızdan dolayı kendimi en büyük sorumlu olarak kabul edip ve üzerime düşeni yapıp görevimden istifa etmiştim.

Bugüne kadar, bana desteğini bir gün dahi esirgemeyen, kulüpte çok rahat çalışma ortamı sağlayan, başkan gibi değil, ağabey gibi davranan kulüp başkanımız Sayın Fatih Özcan’a, hayatıma kattıkları için teşekkür ederim.

İkinci Başkanımız Sayın Mustafa Şeker’in hiçbir zaman yönetici gibi değil, bana kardeş gibi yaklaşmasından dolayı ve maddi manevi hiçbir şekilde kulübü yalnız bırakmamasından ötürü kendisine bir Çorumlu olarak ayrıca teşekkür ederim.

Birlikte yol yürüğümüz, çoğu zaman görünmeyen fakat perde arkasında hep yanımızda olan, beraber çalışma fırsatı bulduğum tüm yönetici ağabeylerim ve kardeşlerime, bana verdikleri destekten ve her zaman pozitif yönde olan katkılarından dolayı teşekkür ederim.

Tesislerde, bugüne kadar birlikte çalışma fırsatı bulduğum tüm kulüp personelimize, beraber yol yürüdüğümüz, beraber yol yürüdüğümüz, beraber ağlayıp, beraber güldüğümüz, çalışma fırsatı bulduğum tüm hocalarım ve teknik ekiplerine, Çorum’un güzide yerel basınına, emek veren herkese ayrıca teşekkür ederim.

Bugüne kadar, çalışmış olduğum tüm teknik direktörlere, futbolcu kardeşlerime, bana gösterdikleri sevgi ve saygıdan dolayı çok mutlu olduğumu, kendimi bazen mahcup hissettiğimi belirtmek isterim. Yaşattığınız tüm güzellikler için hepinize teşekkür ederim.

Değerli Çorum FK taraftarları; Desteklerinizden dolayı hepinizden Allah razı olsun. Menfaatimiz, ortak gayesi olan bu renkler için hepimizin amacı başarılı olmaktı.

Ben, bundan sonra sizlerle birlikte tribündeyim. İnşallah takımımızın başarılarına hep birlikte sevineceğiz. Sevgi ve saygılarımla…”

(Hüseyin AŞKIN)

