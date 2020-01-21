“Bu zor günleri hep birlikte atlatacağız”

Çorum Futbol Kulübü Başkanı Fatih Özcan, 1922 Konyaspor’dan sonra İnegölspor’a da yenildikleri için üzgün olduğunu ifade ederken, bu iki mağlubiyetin de bir mazeretinin olmadığını ancak hep birlikte bu zor günleri atlatacaklarına inandığını ifade etti.

Kendi sosyal medya hesabından “Çorumspor kamuoyuna” başlığı altında bir açıklama yapan Başkan fatih Özcan, olumlu eleştirilere her zaman açık olduğunu ifade ederken, art niyetle yapılan eleştirileri ise kabul etmediğini belirterek, İnegölspor maçından sonra yapılan olumsuz eleştirilere tepkisini dile getirdi.

Başkan Fatih Özcan’ın sosyal medya hasından yaptığı açıklama şöyle:

“Sahamızda oynadığımız İnegölspor maçındaki mağlubiyet nedeniyle üzüntümü belirterek sözlerime başlamak istiyorum.

ELEŞTİRİYE AÇIĞIM

Göreve geldiğim ilk günden itibaren eleştiriye her zaman açık oldum ve olumlu eleştirilerden kendime görev çıkarttım. Her şey yolunda giderken kenara çekildim, izledim ancak işler ne zaman zora girse kendimi ateşin içine atmaktan hiç çekinmedim.

Görüyorum ki, yine meydanı boş bulan 1-2 hadsiz ağzını bozmaya başladı ve bel altı vurarak Okyanus ötesinden yargı dağıtma hadsizliğinde bulunacak cesareti kendinde görmeye başladı! Eyvallah, ağzını bozarsan o ağzı düzeltirler, bel altı yaparsan bel altına girerler, yargı dağıtırsan cezayı keserler, bilesin!

YENİLGİLERİN MAZERETİ YOK

Şimdi gelelim gerçek Çorumspor taraftarlarına. Ne söyleseniz haklısınız. Sitem de etseniz, eleştirseniz de başım gözüm üstüne. Çok kötü başladığımız ikinci yarıda sizlere yaşattığımız bu üzüntünün sorumluluğunu üzerime aldığımı bilmenizi isterim.

Şunu da belirtmek isterim ki, iki haftada alınan mağlubiyetlerin hiçbir mazereti yoktur. Bu takımı bu duruma ben getirdim ve yine bu durumdan çıkartacak da benim.

DESTEĞİNİZİ ESİRGEMEYİN

Büyük Çorumspor taraftarı! Eleştirin, kızın, sitem edin, hepsine eyvallah. Ancak sizlerden tek ricam, umudunuzu kaybetmeyin ve desteğinizi bu takımdan esirgemeyin. Hep birlikte bu zor günleri atlatacak ve tekrar baharı sizlere yaşatacağız. Ya da, başka şahsım olmak üzere sizlere olan sorumluluğumuzun gereğini yerine getirerek hem bedel ödeyecek, hem de ödeteceğiz.”

(Hüseyin AŞKIN)