“Bu zor günlerde bırakıp gidemem”

Çorum Futbol Kulübü’nde Pazar günü Hacettepespor karşısında alınan 2-1’lik yenilgi sonrası Teknik Direktör İsmail Güldüren ekibiyle birlikte istifa ederken, yönetim kanadında da önemli gelişmeler yaşandı.

OĞUZHAN YALÇIN DİNLENDİRİLECEK

Edinilen bilgilere göre, maçtan sonra taraftarlarla gerginlik yaşayan Başkan Yardımcısı Oğuzhan Yalçın, sezon sonuna kadar dinlendirilecek. Oğuzhan Yalçın’la birlikte taraftarlarla gerginlik yaşayan stat ve store müdürü Özgür Yıldırım’ın da görevine son verileceği edinilen bilgiler arasında yer alıyor.

4 FUTBOLCU KADRO DIŞI

Taraftarlardan sorumlu yönetici Serkan Geldi ve Teknik Direktör İsmail Güldüren’in istifa ettiği Çorum Futbol Kulübü’nde en az dört futbolcunun kadro dışı bırakılacağı öğrenildi. Kadro dışı bırakılacak futbolcuların bugün kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

ÖZCAN: “İSTİFA ETMEDİM”

Öte yandan, sosyal medyada Başkan Fatih Özcan’ın istifa ettiği ile ilgili yapılan haber ve yorumların gerçeği yansıtmadığı bizzat Fatih Özcan tarafından belirtildi. Başkan Özcan, istifasının söz konusu olmadığını ifade ederken, “Çok yorulduğum ve yıprandığım doğrudur. Ama bu zor günlerde takımı bırakıp gidemem. Çorum’a bunu yapamam” dedi.

Bu açıklamaya rağmen, Başkan Fatih Özcan’ın sezon sonuna kadar dinlenmeye çekilip yola 2.Başkan Mustafa Şeker’le devam etme ihtimalinin bulunduğu edinilen bilgiler arasında yer alıyor.

Camia olarak birlik ve beraberliğe her zamankinden daha çok ihtiyaçlarının olduğunu kaydeden Başkan Fatih Özcan, bugün yapacağı basın toplantısında alınan kararları kamuoyuna açıklayacağını söyledi.

(Hüseyin AŞKIN)