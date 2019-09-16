Yeni Çorumspor Teknik Direktörü Bahri Kaya, 1-0 kaybettikleri Gümüşhanespor maçıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, final paslarını iyi veremediklerini ifade ederken, oyun olarak tatmin edici bir futbol sergileyememelerine rağmen kazanma arzusundan memnun olduğunu söyledi.

Daha tam kadro oynama fırsatı bulamadıklarına da dikkat çeken Kaya, haftayı puansız kapatmanın üzüntüsünü yaşadıklarını ifade ederken, “Aslında hafta içerisinde iyi hazırlandık. Ama bunu sahaya yansıtamadık.

İlk yarıda, istediğimizi sahaya yansıtamadık. Final paslarını iyi veremedik. Savunmanın göbeğinde oynayan iki oyuncumuzun sarı kart görmesi ve hakemin sinir bozucu kararlar vermesi oyunumuzu olumsuz etkiledi.

İkinci yarıya daha arzulu ve kazanma hırsı daha yüksek bir şekilde başladık. Bunun neticesinde rakip kaleyi abluka altına aldık. Ama yine final paslarını iyi veremedik. Talihsiz bir hata sonucu şanssız bir gol yiyerek geriye düştük.

Kalan sürede gol için hamlelerimiz oldu. Sadece ikinci yarıda rakip ceza sahasına 10 kez girdik. Bir topumuz direkten döndü, birini kaleci çizgiden çıkarttı. Yine final paslarını veremedik. Ceza sahasında yumak olan rakibi geçemedik.

Oyun olarak tatmin edici bir futbol oynayamasak da, mücadele ve kazanma isteği iyiydi. Hiç arzu etmediğimiz bir sonuçla sahadan ayrıldık, üzgünüz” dedi.

Daha ligin başı olduğuna da dikkat çeken deneyimli teknik adam, eksik oyuncuların hazır hale gelmesiyle daha iyi olacaklarını ifade ederken, “Henüz ligdeki üçüncü maçımızı oynadık. Daha sezonun başı. Bu tür sonuçlar olacaktır.

Genç bir takımız. Son transferlerimizden hazır olmayanların da oynayacak seviyeye gelmesiyle daha iyi sonuçlar alacağız. Bu oyuncularımız kupa maçında devreye girecek. Durumlarını kupada daha iyi görme şansı yakalayacağız. Kupa maçı onlar için de iyi bir fırsat olacak” şeklinde konuştu.