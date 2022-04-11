“Bu takımın burada olması bir mucize”
Özelikle son haftalardaki müthiş performansıyla takımı sırtlayan oyuncuların başında gelen Çorum FK’nın deneyimli kaptanı Murat Yıldırım, devre arasında yaşanan istifaların ve sonrasındaki sürecin takımı psikolojik olarak çok yıprattığına vurgu yaparken, “Takımımızda, herkes iyi niyetli. Futbolcu arkadaşlarımız gerçekten çok karakterli. Normalde bu takımın buralarda olması mucize. Neden derseniz? Hiçbir destek yok, sahip çıkan yok. Kulübe 1 hafta gitmesem, kimse bana neden gelmiyorsun? Demeyecek” ifadelerini kullandı.
Çorum FK’nın Kaptanı Murat Yıldırım, devre arasında yaşanan istifaların ardından takımın sahipsiz kaldığını ve kimsenin destek olmadığını ifade ederken, gelinen noktada, Play-Off şansının devam etmesinin tamamen futbolcuların iyi niyetiyle alakalı olduğunu belirtti.
Devre arasında yaşananların, takımı psikolojik olarak etkilediğini, buna bağlı olarak, düşüş ve çıkışların yaşandığını kaydeden Murat Yıldırım, “Bir hafta kulübe gitmesem, kimse bana ‘neden gelmiyorsun?’ demeyecek” ifadelerini kullanarak, başıboşluğa dikkat çekti.
1461 Trabzon maçından sonra, stat çıkışı, taraftarlara açıklamalarda bulunan yıldız futbolcu, “Ocak ayında yaşanan gelişmelerden dolayı, herkes psikolojikmen çok etkilendi. Performans düşüklüğü oldu, mental olarak herkes, düşüşe geçti. Biz takımın ağabeyleri olarak, tekrar toparlamaya çalıştık, 3’te 3 yaptık. Akabinde, bir şeyler bekledik, gelmedi.
Sonra yine bir düşüş oldu, tekrar toparlandık. Takımımızda, herkes iyi niyetli. Normalde bu takımın buralarda olması mucize. Neden derseniz? Hiçbir destek yok, sahip çıkan yok. Kulübe 1 hafta gitmesem, kimse bana neden gelmiyorsun? demeyecek. Kimse ilgilenmiyor. Futbolcu arkadaşlarımız cidden çok karakterli. İyi ki böyle bir takım kurulmuş” şeklinde konuştu.
(Hüseyin AŞKIN)
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|32
|72
|2. Fenerbahçe
|32
|59
|3. Konyaspor
|32
|58
|4. Başakşehir
|32
|53
|5. Adana Demirspor
|32
|52
|6. Alanyaspor
|32
|52
|7. Beşiktaş
|32
|50
|8. Hatayspor
|32
|48
|9. Antalyaspor
|32
|47
|10. Karagümrük
|32
|46
|11. Kasımpaşa
|32
|41
|12. Sivasspor
|32
|41
|13. Gaziantep FK
|32
|41
|14. Galatasaray
|32
|41
|15. Kayserispor
|32
|41
|16. Giresunspor
|32
|39
|17. Altay
|32
|29
|18. Rizespor
|32
|29
|19. Göztepe
|32
|27
|20. Ö.K Yeni Malatya
|32
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|30
|60
|2. Ümraniye
|30
|57
|3. Bandırmaspor
|30
|55
|4. İstanbulspor
|29
|51
|5. Eyüpspor
|30
|50
|6. Erzurumspor
|29
|47
|7. Manisa Futbol Kulübü
|30
|43
|8. Samsunspor
|29
|42
|9. Adanaspor
|30
|41
|10. Tuzlaspor
|29
|38
|11. Keçiörengücü
|29
|38
|12. Gençlerbirliği
|29
|38
|13. Boluspor
|29
|35
|14. Menemen Belediyespor
|29
|35
|15. Altınordu
|30
|35
|16. Denizlispor
|29
|33
|17. Kocaelispor
|29
|33
|18. Bursaspor
|29
|31
|19. Balıkesirspor
|29
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|31
|74
|2. Liverpool
|31
|73
|3. Chelsea
|30
|62
|4. Tottenham
|31
|57
|5. Arsenal
|30
|54
|6. West Ham United
|32
|51
|7. M. United
|31
|51
|8. Wolverhampton Wanderers
|32
|49
|9. Leicester City
|29
|40
|10. Crystal Palace
|31
|37
|11. Brighton
|31
|37
|12. Aston Villa
|31
|36
|13. Brentford
|32
|36
|14. Southampton
|31
|36
|15. Newcastle
|31
|34
|16. Leeds United
|32
|33
|17. Everton
|30
|28
|18. Burnley
|30
|24
|19. Watford
|31
|22
|20. Norwich City
|31
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|31
|72
|2. Barcelona
|30
|60
|3. Sevilla
|31
|60
|4. Atletico Madrid
|31
|57
|5. Real Betis
|31
|56
|6. Real Sociedad
|31
|54
|7. Villarreal
|31
|46
|8. Athletic Bilbao
|31
|45
|9. Valencia
|31
|42
|10. Osasuna
|31
|41
|11. Espanyol
|31
|39
|12. Celta Vigo
|31
|36
|13. Rayo Vallecano
|30
|34
|14. Getafe
|31
|32
|15. Elche
|31
|32
|16. Granada
|31
|29
|17. Mallorca
|31
|29
|18. Cadiz
|31
|28
|19. Levante
|31
|22
|20. Deportivo Alaves
|31
|22