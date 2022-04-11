“Bu takımın burada olması bir mucize”

Çorum FK’nın Kaptanı Murat Yıldırım, devre arasında yaşanan istifaların ardından takımın sahipsiz kaldığını ve kimsenin destek olmadığını ifade ederken, gelinen noktada, Play-Off şansının devam etmesinin tamamen futbolcuların iyi niyetiyle alakalı olduğunu belirtti.

Devre arasında yaşananların, takımı psikolojik olarak etkilediğini, buna bağlı olarak, düşüş ve çıkışların yaşandığını kaydeden Murat Yıldırım, “Bir hafta kulübe gitmesem, kimse bana ‘neden gelmiyorsun?’ demeyecek” ifadelerini kullanarak, başıboşluğa dikkat çekti.

1461 Trabzon maçından sonra, stat çıkışı, taraftarlara açıklamalarda bulunan yıldız futbolcu, “Ocak ayında yaşanan gelişmelerden dolayı, herkes psikolojikmen çok etkilendi. Performans düşüklüğü oldu, mental olarak herkes, düşüşe geçti. Biz takımın ağabeyleri olarak, tekrar toparlamaya çalıştık, 3’te 3 yaptık. Akabinde, bir şeyler bekledik, gelmedi.

Sonra yine bir düşüş oldu, tekrar toparlandık. Takımımızda, herkes iyi niyetli. Normalde bu takımın buralarda olması mucize. Neden derseniz? Hiçbir destek yok, sahip çıkan yok. Kulübe 1 hafta gitmesem, kimse bana neden gelmiyorsun? demeyecek. Kimse ilgilenmiyor. Futbolcu arkadaşlarımız cidden çok karakterli. İyi ki böyle bir takım kurulmuş” şeklinde konuştu.

(Hüseyin AŞKIN)

