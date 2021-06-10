“Bu takımı 1.Lig’e çıkartacağım”

Çorum FK Başkanı Fatih Özcan, önceki akşam spor gazetecilerinin sorularını cevapladığı açık oturumda çok önemli açıklamalarda bulundu. Birçok sosyal medya kanalından canlı yayınlanan programda geçen sezonu değerlendiren Başkan Özcan, yeni sezonda takımı 1.Lig’e çıkartmayı kafaya koyduğuna vurgu yaparken, “Ya bu takımı 1.Lig’e çıkartırım, ya da bu takımın altında kalırım” dedi.

Kulüp tesislerinde, gazeteci Ali Atan’ın moderatörlüğünü yaptığı açık oturuma, spor gazetecileri Halil Öztürk, Hüseyin Aşkın, Ahmet Kaya ve Rıfat Kara’nın yanı sıra, eski profesyonel futbolcu-spor yorumcusu Ahmet Buğra Erdoğan katıldı.

Gazeteciler, Başkan Fatih Özcan’a çeşitli konularda sorular yöneltirken, Özcan da sorulara içtenlikle cevap verdi.

TAKIM OLAMADIK

Başkan Özcan, yaklaşık 2 saat süren programda öncelikle geçen sezon neden başarısız olduklarını anlattı. Özcan, “Başarısızlığımızın birçok nedeni var. Büyük umutlarla başladığımız, en kötü play-off oynayabileceğimiz bir sezondu. Ancak fiyasko olarak nitelendirebileceğimiz bir sezon oldu.

Sonuç itibariyle başarısız olduk. Bu başarısızlık, tamamıyla şahsıma aittir. Bu takımı takım yapamadık. Takım olamadık. Bireysel anlamda çok iyi işlere imza atmamıza rağmen takım olmayı beceremedik. Ligin en çok gol atan üçüncü takımının en kötü ilk 5 içinde yer alması gerekiyordu. Sadece bireysel anlamda bazı oyuncularımızın üstün performansı ile tamamladığımız bir sezon oldu.

DERİN BİR KADRO KURAMADIK

Sezon başına gittiğimiz zaman da derin bir kadro kuramadığımızı da düşünüyorum. Sezon başında yapılanma noktasında sağ bek ve sol bek mevkii konusunda çok canımız yandı.

Akabinde ağır bir pandemi atlattık. Bizimle birlikte grubumuzda Ankara Demirspor bu konuda en çok yara aldı. Buna rağmen pandemi sonrası 9 maçlık bir seri yakaladık. Bu yakaladığımız seride iddia ediyorum İsmet Hoca olmasaydı bu 9 maçlık seri de olmazdı. Genel başarısızlık noktasında gelenler, gidenler, kulübün izlediği politika her şeyin etkisi oldu. Sonuç itibariyle ne Bahri Hoca, ne İsmet Hoca ve ne ben takım olmayı beceremedik. Bu başarısızlık tamamen şahsıma aittir. Şimdi başarısızlığımla yüzleşiyorum. Umarım hatalarımdan ders çıkarır önümüzdeki sezon aynı hatalara düşmemeye gayret gösteririz” dedi.

ERSİNCANSPOR MAÇINDAN SONRA TADIMIZ KAÇTI

Çorum FK’nın Erzincan’da kazanmasına rağmen düşüşe geçtiğinin hatırlatılması ve takımı bu denli etkileyen olayın ne olduğu ile ilgili soruya da cevap veren Başkan Özcan, “Erzincanspor maçından sonra hocamızın oynattığı oyunu kabullenmeyen bir grup oyuncu oldu. Bu oyunla play-offa oynanmayacağını, biraz daha ofansif oynamamız gerektiğini, defansa çok çekildiğimize dair serzenişler olmuş. Daha sonra yaptığımız toplantıda İsmet Hoca bu takımın bu futbolu oynayacağını, biraz daha defansif futbolu tercih ederek 1-0’da olsa maçları kazanıp play-off’a girebileceğini söyledi.

Neticesinde takım içinde çatırdama oldu. Tabiri caizse şöyle söyleyeyim, kolanın kapağını açınca gazı kaçar ya, bizim gazımız da orada kaçtı maalesef. Sonra bir daha takımda tat tuz olmadı.

KEŞKE MÜDAHALE ETSEYDİM

Bu olay, düşüşün başlangıcı oldu. Burada, hocaya gidip konuşan 3 futbolcu var. Ben, olayı duyduktan sonra binip Çorum’a gelmek istedim. Ama İsmet Hoca ile yaptığım görüşmeden sonra vaz geçtim. O gün o futbolcuları kadro dışı bıraksaydık, play-off’a kalamadığımız takdirde hain ilan edilecektik. Ama her şeye rağmen keşke müdahale etseydim. En büyük keşkelerimden biri de budur” şeklinde konuştu.

TAMAMEN ŞAMPİYONLUĞA ODAKLANDIM

Yeni sezonda şampiyonluğa oynayacaklarını da açıklayan Başkan Fatih Özcan, Sportif Direktörlük görevine getireceği Oğuzhan Yalçın’la birlikte ateşten gömleği giydiklerinin altını çizerken, “Benim bu sene tek planım var oda kupa almak. Pilot takım, milot takım ile uğraşamayacağım. Bütün hayatımı askıya aldım. Ailemi, sağlığımı ne varsa askıya aldım. Tek düşüncem var, bu sene şampiyon olmak. Sıkılacak bir mermim var, onu da bu yönde kullanacağım.

Tek hayalim, bu takımı yeni sezonda 1.Lig’e çıkartmak, bu şehre bir kupa daha getirmek. Kafayı bozdum. Ya bu takımı 1.Lig’e çıkartırım, ya da bu takımın altında kalırım. Ben kalırsam da herkes kalır.

Tamamen şampiyonluğa odaklandığımız yeni sezonda, tüm Çorum’un desteğini bekliyoruz” şeklinde konuştu.

(Spor Servisi)