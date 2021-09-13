“Bu takıma inanıyorum”

Çorum FK, sezonun ilk deplasman maçında konuk olduğu Tekirdağ temsilcisi Ergene Velimeşespor’u 4-0 gibi farklı bir skorla yenerek ilk galibiyetini alırken, son bölümlerde farkı daha da artırabilecekleri pozisyonlardan yararlanamadıklarını kaydeden Teknik Direktör Ahmet Yıldırım, sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüsleyeceklerine olan inançlarının tam olduğunu söyledi.

İlk olarak Ergene Velimeşespor maçını değerlendiren teknik patron Ahmet Yıldırım, “Kendi sahamızda kazanabileceğimiz maçta berabere kaldıktan sonra mutlak galibiyet için gittiğimiz Tekirdağ’da çok iyi mücadele ettik. Zaten, hafta içerisinde maça çok iyi hazırlanmıştık. Gerek oynadığımız futbol, gerekse futbolcularımın sahadaki mücadeleleri bize skor üstünlüğünü de getirdi. 4-0’a rağmen, son 15-20 dakikada farkı daha da açabilirdik. Belki, attığımız kadar daha gol bulabilirdik. Ama değerlendiremedik.

İlk yarıda olmasa da, maçın son dakikalarında rakibe 1-2 pozisyon verdik. Bunun dışında hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Futbolcularımı tebrik ediyorum. Bu galibiyetle, şampiyonluğu ne kadar çok istediğimizi de gösterdik” şeklinde konuştu.

Artık Sakaryaspor maçını düşündüklerini kaydeden Ahmet Yıldırım, “Bizim için Ergene Velimeşespor maçı artık geride kaldı. Önümüzde, şampiyonluk yarışındaki rakiplerimizden Sakaryaspor’la evimizde oynayacağımız bir maç var. Artık bu maça odaklanacağız. Taraftarımızın da desteği ile kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz” dedi.

HAK EDEN FORMAYI GİYER

Tamamen şampiyonluğa odaklandıklarını da kaydeden teknik patron Ahmet Yıldırım, takım içi rekabetin önemine vurgu yaparken, “Bizim hedefimiz belli. Tamamen şampiyonluğa odaklanmış durumdayız. Bizi başarıya götürecek en önemli etkenlerden biri de rekabet. Bu bakımdan, isme değil, çok çalışana, hak edene forma veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz.

Sakat oyuncularımız yavaş yavaş dönüyor. Onların da oynamaya başlamasıyla rekabet daha da artacaktır. Bunun neticesinde kazanan Çorum FK olacaktır” dedi.

YOLUN SONU ŞAMPİYONLUK

Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüsleyen taraf olacaklarını da yineleyen Ahmet Yıldırım, “Çok iyi bir kadromuz, çok karakterli bir oyuncu grubumuz var. Ben bu takıma sonuna kadar inanıyorum. Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüsleyeceğimizden hiç şüphemiz yok.

Ben de dahil olmak üzere, yeni bir takımız. Biraz sabır ve zamana ihtiyacımız var. Şu anda yüzde 50-60 kapasitedeyiz. Bu oran yükseldikçe, hedefe daha da yaklaşacağız.

Diyarbekirspor maçında çok mutlu oldum. Tribünlerin belirlenen kapasitede dolması ve taraftarın coşkusu bizi çok memnun etti. Sakaryaspor maçında bu coşkuyu bir tık daha yukarıya taşıyabilirsek, çok daha iyi olacak” şeklinde konuştu.

(Hüseyin AŞKIN)

