“Bu takım eski Çorumspor ruhunu sahaya yansıtacak”

Yeni Çorumspor’da yeni sezon hazırlıkları devam ederken, bir taraftan da Başkan Fatih Özcan canlı yayında taraftarın merak ettiği soruları cevapladı. Kendine ait sosyal medya hesabından canlı yayın yaparak taraftar ile sohbet eden Özcan, sorulara içtenlikle cevap verdi.

“5 İSTEĞİM YERİNE GETİRİLMEZSE ADAY OLMAYACAĞIM”

Bir taraftarın, “2 Ağustos’ta yapılacak Genel Kurul’da aday olacak mısınız?” sorusu üzerine, “Çorum Belediyesi’nden 5 tane isteğim oldu bu isteklerim yerine getirilmediği takdirde aday olmayacağım. İlk toplantıda çoğunluk sağlanmaz ise 1 hafta sonraki Genel Kurul’a kadar işleri Hamit Işık ve teknik heyet yürütecek” dedi.

‘2 TANE NOKTA TRANSFER YAPACAĞIZ”

Şuana kadar iç ve dış transferde anlaşma sağlanan futbolcular ile iyi bir takım olduklarını da belirten Başkan Özcan, “Sizlere söz veriyorum ki, bu takım bir döneme damga vuran o eski Çorumspor ruhunu sahaya yansıtacaktır. Nasıl mağlup olunduğunda taraftar üzülüyor ise bu futbolcu kardeşlerimde aynı şekilde üzülüp kahrolacaktır. Transferde şuan için beklemeye çekildik. En geç Cuma gününe kadar 2 nokta transfer daha yapıp şuan için transferi noktalamayı düşünüyoruz. Bir tane orta saha ve bir tane sağ açık oyuncusu alacağız. Bu alacağımız futbolcular tanınmış isim yapmış oyuncular olacaktır. Yeni Çorumspor’da hiçbir zaman transfer bitmez. 2.etap çalışmaları kapsamında hocamızın isteği doğrultusunda transfer tahtasını tekrar açıp gerek görülen mevkilere transfer yapabiliriz” ifadelerini kullandı.

“BİLAL KISA’YI TRANSFER ETMEK İSTEDİK”

Çorumlu futbolcu Bilal Kısa’nınBoluspor ile anlaşması üzerine gelen soruyu da cevaplayan Başkan Özcan, “Bilal Kısa’yaBoluspor’da başarılar diliyorum. Dualarımız her zaman onunla. Kulüp menajerimiz Oğuzhan Yalçın aracılığı ile kendisine bir teklif götürdük. Kendisi bu teklifi memnuniyetle karşıladığını ancak 1 sene Boluspor’da oynamak istediğini ifade etti. Gelecek sezonda teklifimizin devam etmesi durumunda Çorumspor’da seve seve oynayacağını söyledi. Yaşı gereği oynayacak durumda olmazsa dahi Bilal Kısa’yı gelecek sezonda teknik ekibimizin arasında da görebiliriz” dedi.

“ONUR TEKİN’E GÜVENİYORUZ”

Yeni Çorumspor’un 3.Lig’e yükselmesinde büyük pay sahibi olan Çorumlu kaleci Onur Tekin’e yeni sezonda kaleyi emanet edeceklerini belirten Başkan Özcan, Altay’dan transfer edilen kaleci Yusuf Çekiç ile gelen tepkilere de cevap verdi. Onur Tekin için Bahri Kaya’nın da vereceği rapor doğrultusunda yeni sezonda 1.kaleci olacağını tekrarlayan Özcan, “Onur Tekin’e güvenimiz tam. Geçtiğimiz sezon büyük işlere imza attı. 2.etap çalışmaları sonunda Bahri hocamızda onay vermesi halinde yeni sezonda Onur Tekin’e kaleyi emanet edeceğiz. Altay’dan kadromuza dahil ettiğimiz Yusuf Çekiç için taraftarlardan çok mesaj aldım. Neden oynamayan bir kaleciyi transfer ettiğimiz yönünde. Yusuf Çekiç’i biz bonservissiz aldık. Bazı nedenlerden dolayı son yıllarda oynamamış olabilir ama. Biz Yusuf Çekiç’i tekrardan Türk futboluna kazandıracağımıza inanıyoruz” dedi.

“FEDEKARLIK YAPANLARI UNUTMAYACAĞIZ”

İç transferde anlaşma sağladığımız bazı futbolcuların indirim konusunda yaptıkları fedekarlıklara da değinen Özcan, “Sponsorluk görüşmelerimiz tam gaz devam ediyor. Görüşmelerden olumlu sonuç almamız durumunda. İç transfer görüşmeleri esnasında indirime giderek fedekarlık yapan futbolcu kardeşlerimi unutmadım. Onların maaşlarında tekrardan bir iyileştirme yapacağım” dedi.

(Rıfat KARA)