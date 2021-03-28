“Bu spor yasasıyla iyice geriye gideriz”

CHP Spor Kurulu Başkanı ve Genel Başkan Başdanışmanı, Halter Federasyonu eski Başkanı, hemşehrimiz Kenan Nuhut, KRT TV’de “Sportif Yaşam” programının konuğu oldu. Spor Yasa Taslağı’nı eleştiren Nuhut, "Biz, amatör spor küplerinin öne çıkacağı, spor kulüplerinin önemseneceği bir yeni yasa beklerken, merkeziyetçi bir yasa gördük" dedi.

AKP’nin 19 yıllık iktidarında Türk sporunun, onca olanağa rağmen tepeden aşağı doğru ivme kaybettiğini vurgulayan Kenan Nuhut, "AKP iktidarının spor federasyonlarını değiştirmesinden önce, 2004 Atina olimpiyatlarında 220 ülke arasında ülkemizi 22. sıraya taşımıştık ve halterde 3 altın bir bronz madalya elde etmiştik. Ülke genelinde spor yapan insan sayımız da, uluslararası alandaki yerimiz de geriledi ” diye konuştu.

Nuhut, yasa taslağına ilişkin özetle şu değerlendirmeyi yaptı: “Yamalı bohçaya dönen 3289 sayılı yasa Türk gençliğine hitap edecek bir yasaya dönüştürülsün. 1993 yılında ben Gençlik ve Spor Bakanlığında genel müdür yardımcısı idim. Dönemin bakanını ısrarla ikna ederek, federasyon başkanlarının işin mutfağından seçilmesini sağladım. Hatta ilk seçimlerin komisyon başkanlığını yaptım. Yeni yasa tasarısı, spor federasyonlarına aday olacaklara delegelerin yüzde 15’nin imzasını alma mecburiyeti getiriyor. Bu merkeziyşetçi bir anlayışın ifadesidir.” (Haber Merkezi)