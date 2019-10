“Bu sessizlik beni üzüyor”

Yeni Çorumspor’un Hacettepe’yi 3-1 yendiği karşılaşma öncesi kendine ait sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Yeni Çorumspor 2. Başkanı Mustafa Şeker, Yeni Çorumspor’un çok iyi bir sezon geçirdiğini vurguladı. “Aferin Aslan Parçaları” başlığı altında yaptığı açıklamada Başkan Şeker şu ifadelere yer verdi; “Çok iyi bir sezon geçiriyoruz maşallah! Bunu daha da iyi bir duruma getirmek için Hacettepe maçını da en iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor. Çarşamba günü evimizde oynadığımız maçta takımımıza yürekten inanıyordum. Çok şükür bizleri mahcup etmediler. Teknik heyetimizi ve tüm Futbolcu Kardeşlerimin her birini ayrı ayrı tebrik ediyor ve kucaklıyorum.

İlk maçımızdan itibaren hep birlikte takımımızın çok iyi yerlerde olacağına inandık ve güvendik. Oğuzhan kardeşimin de büyük emekleri ile çok kaliteli bir takıma sahip olduk. Bu vesile ile kendisini de ayrıca kutluyorum. Biz bu yıl da takımımızın Şampiyon olacağına yürekten inanıyoruz. Şuan da aynı hedefimiz doğrultusunda ilerliyoruz. Kimsenin beklemediği iyi bir yere geldik. Nereden geldiğimizi unutmamak lazım. Biz Şampiyonluk kupasını tekrar Çorum’a getirmek inancı ile çalışıyoruz, olur veya olmaz ama olması için elimizden gelen tüm her şeyi vereceğimizi herkesin bilmesini istiyorum. Ancak takımımızın bu başarılı performansından yine rahatsız olanlar olduğunu düşünmek istemiyorum ama son dönemde Çorum’un önde gelenlerinde derin bir sessizlik hâkim olmaya başladı. Bu duruma gerçekten çok üzülüyorum. Bu takım, şehrin takımı, bu takım sizin takımınız. Çorumspor’u hiçbir zaman gündeminizden düşürmemeniz gerektiğine inanıyorum. Bu konuyla ilgili geçen yıldan buyana maalesef çok canımız yanıyor. Çorumsporumuz’un şu an gösterdiği başarı önemli bir başarıdır. Bunu kimsenin görmezden gelmesine hiçbir zaman müsaade etmeyeceğimizin bilinmesini istiyorum” dedi.

(Rıfat KARA)