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“Bu sene de şampiyon olacağız”

Yeni Çorumspor Başkanı Fatih Özcan, acilen 1.Lig’e çıkmaları gerektiğini kaydederken, “İddia ediyorum, bu sene de şampiyon olacağız” dedi.

“Bu sene de şampiyon olacağız”

Yeni Çorumspor Başkanı Fatih Özcan, acilen 1.Lig’e çıkmaları gerektiğini kaydederken, “İddia ediyorum, bu sene de şampiyon olacağız” dedi.

23 Haziran 2019 Pazar 22:09
“Bu sene de şampiyon olacağız”

Yeni Çorumspor Başkanı Fatih Özcan, kulübün marka değerini yükseltecek projeleri hayata geçirme yolunda çalışmaların devam ettiğini söyledi. Yeni Çorumspor’un bu yıl 2.Lig’de de şampiyonluğa oynayacağını kaydeden Özcan, “Acilen 1.Lig’e çıkmamız lazım” dedi.

Geçen sezon Play-Off’tan da olsa 2.Lig’e yükseldikleri hatırlatan Başkan Fatih Özcan, “Biz 2.Lig’e borçsuz olarak çıktık. Bu çok önemli. Geçmişte Çorumspor da zaman zaman bu tür başarılar kazandı ama hep borçlanarak çıktı ve transfer tahtası kapandı. Ama şükür biz borçsuz çıktık. Borçsuz çıkmamız en az şampiyon olmamız kadar önemli.

Biz artık 2.Lig’de duramayız. Acilen 1.Lig’e çıkmamız lazım. İddia ediyorum biz bu sezon da şampiyon olacağız.

Herkesin ayağı yere bassın. Çorumspor efsanesi geldi. Çorumspor’un deli başkanı geldi. Biz bu sezon yine başaracağız” şeklinde konuştu.

TRANSFER 29 HAZİRAN’DAN SONRA

Transfer çalışmalarına da değinen Başkan Fatih Özcan, “Önceliğimiz iç transfer. Çünkü, kim gidecek, kim kalacak önce o belli olacak ki, gidenlerin yerine adam alabilelim. Bazı oyuncularımız askere gitti. Birçok kulübün de oyuncuları şu anda askerde. Askerlik dönemleri 29 Haziran’da bitiyor. Biz de 29 Haziran’dan önce transfer görüşmesi yapmayacağız” dedi.

(Hüseyin AŞKIN)

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