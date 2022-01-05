“Bu şampiyona güreş alemine bir mesajdır”
Spor 05.01.2022, 19:15
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Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, U23 Türkiye Serbest Güreş Şampiyonası’nın açılış töreninde yaptığı konuşmada, böyle önemli bir faaliyeti Çorum’a verdiği için Türkiye Güreş Federasyonu’na teşekkür ederken, “Burada, Federasyonumuz 2022 yılının ilk faaliyetinde gençlerimizi bir araya getirerek. Türkiye güreş âlemine bir anlamda mesaj verdiğini düşünüyorum.
Araştırma, geliştirme, eğitim faaliyetlerinin yanında, tabii ki toplumun değerleriyle barışık ve bunları yükselten kurumlar şuuruyla yola çıktığımızda, böyle güzel bir organizasyonu bizlerle buluşturan kıymetli federasyon başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.
(Hüseyin AŞKIN)
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