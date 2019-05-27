Bu “Onur” Çorum’un

Adana’da oynanan TFF 3.Lig 3.Grup Play-Off finalinde Antalya temsilcisi Serik Belediyespor’a penaltılarda 4-2 üstünlük sağlayarak toplamda 5-3 galip gelen Yeni Çorumspor, 2.Lig’e yükselip tarihinin en büyük başarısını kazandı. Tarihi başarıda şüphesiz olarak Başkan Fatih Özcan ve kurmaylarının yanı sıra Teknik Direktör Bahri Kaya ile ekibi ve futbolcular başroldeydi. Ancak finalde başrolü 20 yaşındaki genç eldiven Onur Tekin sahne aldı.

Takımın as kalecisi Onurcan Piri’nin Kocaelispor’la Çorum’da oynanan Play-Off yarı finali ilk maçından sonra kadro dışı bırakılması üzerine eldivenleri takarak koskoca şehrin tüm yükünü omuzlayan Onur, bu yükün altından alnının akıyla kalkıp Yeni Çorumspor’u sihirli elleriyle 2.Lig’e taşıdı.

Normal sezon içerisinde de Onurcan’ın 3 maçlık kırmızı kart cezası üzerine kaleye geçip çok başarılı bir sınav veren Onur Tekin, finalde de kendisine güvenenleri mahcup etmedi. Genç eldiven, normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçın penaltılara kalması üzerine bir anda en kilit rolü üstlenmek zorunda kaldı. Serik Belediyesporlu Samet ve Arda’nın penaltısını kurtaran Onur Tekin, 2.lig kapısını ardına kadar açıp Yeni Çorumspor’u hedefe taşıdı.

Kırmızı-siyahlı futbolcular ve yöneticiler, şampiyonluk sevincini ilk olarak Onur’la paylaştılar. Genç eldiven, kutlamalar sırasında tebrikleri mütevazı şekilde kabullenip gönülleri fethetti.

ONUR TEKİN KİMDİR

10 Ekim 1999 Çorum doğumlu olan Onur Tekin, futbola Çorum PTT Gençlikspor’da başladı. 2015 yılında Çorumspor altyapısına transfer olan genç eldiven o sezon sonunda profesyonel imzayı attı.

Yeni Çorumspor formasını ilk kez 2017-2018 sezonunda Karacabey Belediyespor ile deplasmanda oynanan sezonun son maçında sırtına geçiren Onur Tekin, biten sezonda ise Turgutluspor, Halide Edip Adıvarspor, 24 Erzincanspor, Payasspor, Adliyespor ve Play-Off’ta Kocaelispor ile Serik Belediyespor maçlarında olmak üzere 7 kez Yeni Çorumspor’un kalesini korudu.

Onur’un forma giydiği maçlarda Yeni Çorumspor 4 galibiyet, 1 beraberlik 2 de yenilgi alırken, genç file bekçisi kalesinde 5 gol gördü.

Onur Tekin’in Yeni Çorumspor’la 2022’ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

(Hüseyin AŞKIN)