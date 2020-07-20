Bu maçların telafisi yok

Çorum Futbol Kulübü’nün de yer aldığı TFF 2.Lig’den 1.Lig’e yükselecek tek takımın belli olacağı Play-Off müsabakaları bu akşam Antalya’da başlayacak.

2 grupta 36 takımın mücadele ettiği TFF 2.Lig’de 2019-2020 Sezonu koronavirüs salgını nedeniyle 28.hafta karşılaşmaları sonunda oluşan puan durumuna göre tescil edilirken, grup birincileri direkt 1.Lig’e yükseldi. İlk 5’teki diğer takımlar ise Play-Off’a yükseldi.

Play-off müsabakaları çerçevesinde bu akşam Antalya’da çeyrek final maçları oynanacak. Emir Hotels-Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi’nde saat 20.00’de Manisa Futbol Kulübü ile İnegölspor, aynı saatte Calısta Sports Center’de ise Hekimoğlu Trabzon’la Sancaktepe Futbol Kulübü karşı karşıya gelecek. Bu dört takım da Çorum FK ile birlikte 2.Lig Beyaz Grupta yer alıyordu.

2.Lig Kırmızı Grup çeyrek final maçları ise saat 22.00’de başlayacak. Titanic Mardan Stadyumu’nda Ankara Demirspor’la Sakaryaspor, Gloria Sports Arena’da da Kastamonuspor ile Tuzlaspor karşı karşıya gelecekler.

Tek maç üzerinden eleme statüsüne göre oynanacak maçlar A Spor’dan dönüşümlü olarak canlı yayınlanacak. Günün galipleri yarı finale yükselecek olup, yarı final maçları 24 Temmuz Cuma günü oynanacak. 1.Li’e yükselecek takım ise 28 Temmuz Salı günü oynanacak final maçında belli olacak.

(Spor Servisi)