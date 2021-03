“Bu kadar yaklaşmışken bırakmaya niyetimiz yok”

Çorum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, zorlu Diyarbakır deplasmanında aldıkları kritik galibiyetle play-off hedefine çok yaklaştıklarını belirtti ve “Bu kadar yaklaşmışken, bundan sonra da bırakmaya hiç niyetimiz yok” ifadelerini kullanarak belirlenen hedef doğrultusundaki kararlılıklarını dile getirdi.

Tesislerdeki kulüp merkezinde basın toplantısı düzenlenen İsmet Taşdemir, Amed maçının değerlendirmesi, ligin kalan haftaları, play-off şansı ve 24 Mart’taki Kahramanmaraşspor maçıyla ilgili açıklamalarda bulunurken, basın mensuplarının sorularını cevapladı.

RAKİBİN HER DÜŞÜNCESİNE KARŞILIK VERDİK

Öncelikle 2-1 kazandıkları Amed maçını değerlendiren Taşdemir, “Bizim için güzel bir maç oldu. Uzu süreden beri ilk defa play-off noktasına yaklaştık. Kolay bir maç olmadığı gibi iyi bir rakip ve zor bir deplasmanda puan mücadelesi verdik.

Amed, doğru savunma yapıp, ikinci bölge oyununu iyi oynayan bir takımdı. Onların en çok istediği, kaptıkları toplarla hedefe gitmekti. Yan topları etkiliydi, onların bu düşüncelerinin hepsine karşılık verdik. Zaman ilerledikçe biz de bulacağımız pozisyonları değerlendirmek için plan yapmıştık, planımız da tuttu” dedi.

YOLUMUZ ÇOK UZUN

Ligde kolay maç olmadığını ve bunun her hafta alınan sürpriz sonuçlarla rahatlıkla görülebildiğini da kaydeden İsmet Taşdemir, kalan haftalarda aynı ciddiyetle mücadele edip Play-Off’a kalmayı hedeflediklerini kaydetti. Taşdemir, açıklamasının devamında, “Oyuncu kardeşlerim inanılmaz doğru ve iyi mücadele ettiler, hak ettiklerini aldılar. Bugün bu noktaya getirdiler bizi, sağ olsunlar ancak, yolumuz çok uzun, dokuz maçımız var.

Her maç işimiz daha zorlaşacak. Sevindiğim, çok mutlu olduğum taraf, oyuncu grubunun tamamının olayın bilincinde olması. Play-off potasına bu kadar yaklaşmışken, bundan sonra da bırakmaya niyetimiz yok. İnşallah bu mücadeleyi bundan sonraki maçlarda da sürdürür play-off potasına gireriz. Bu açıdan galibiyet çok önemli. Futbolcularımı yürekten kutluyorum ayaklarına sağlık” ifadelerini kullandı.

BİRŞEYLERDEN KORKAN VE SİNEN BİR TAKIM DEĞİLİZ

Play-Off puan barajının 60’ı geçecek gibi göründüğünü de kaydeden İsmet Taşdemir, hedefe ulaşabilmek için kalan zorlu periyotta kora kor mücadele edeceklerini dile getirirken, “Lig çok değişken, bazı sonuçlara inanamıyorsunuz. Erzincan içeride Zonguldak’a yeniliyor. Ligin altı karıştı, 6-7 takım mücadele ediyor. İlk on takımın play-off şansı var. Alt ve üst karışık, bu yüzden hiç bir maç kolay olmayacak. Maça iyi hazırlanan, iyi konsantre olan ve çok isteyen takımlar kazanacak.

Gerginliği çok abartmadan, sonuna kadar varız. Biz bir şeylerden korkan ve sinen bir takım olamayız. Bu bizim oyuncu grubunun, bizlerin, başkanın ve şehrin genlerinde yok. Mücadelesi ile kora kor, sonuna kadar biz içeride ve dışarda varız” dedi.

KİMİNLE OYNADIĞIMIZ ÖNEMLİ DEĞİL

24 Mart’ta iç sahada Kahramanmaraşspor’la oynayacakları maça da değinen teknik patron İsmet Taşdemir, “Kahramanmaraş son iki maçı sıkıntılı kaybetti. Sarıyer’de iki farklı üstünlükten maçı verdiler. Orta sıralarda bir-iki maç kazanarak rahatlamak istiyorlar. Bu saatten sonra bizim için rakibin kim olduğu önemli değil. Yakaladığımız, ucuna kadar geldiğimiz hedefe yaklaşma konumunu korumak ve bir adım daha öteye götürmek istiyoruz.

Yedi haftada 17 puan topladık, ilk defa averajla bir basamak çıktık. Bu bile bizim için pozitif enerji oldu.

Bundan sonraki maçlarda alacağımız her üç puanda iki-üç rakibi birden altımıza alacak pozisyona geldik. Grupta iddiasız takım yok. Kahramanmaraş da alt sıralardan kurtulmak için puan almak isteyecek. Bizim hedefimiz belli, rakip kim olursa olsun, kazanarak buna ulaşmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

