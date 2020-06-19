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“Bu haftadan sonra karar vereceğiz”

Düşmez, “Mevsimler ilerliyor. Çok sıcak havalar var. 40-45 dereceyi bulan havalar olacak. Bu haftadan sonra en kısa zamanda yönetim kurulumuz, başkanımızın önderliğinde bir karar verecek. Çeşitli senaryolarımız var. İnsan sağlığını ön planda tutarak futbolu 81 ilde yaşatmak ve nefes aldırmak istiyoruz” dedi.

Spor 19.06.2020, 20:50
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“Bu haftadan sonra karar vereceğiz”

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili ve İcra Kurulu Başkanı Ali Düşmez, koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen ve geçtiğimiz günlerde “şimdilik” ibaresiyle 18-19 Temmuz’da başlatmayı planladıkları TFF 2.ve 3.Ligler ile Bölgesel Amatör Lig’in (BAL) durumuyla ilgili en kısa sürede karar vereceklerini açıkladı.

Mevsimlerin ilerlediğini ve hava sıcaklıklarının 40-45 dereceyi bulacağını kaydeden Ali Düşmez, “TFF 2., 3. ve Bölgesel Amatör Lig’in başlaması için şimdilik 18-19 Temmuz tarihini belirledik. Şartlar önemli. Mevsimler ilerliyor. Çok sıcak havalar var. 40-45 dereceyi bulan havalar olacak. Bu haftadan sonra en kısa zamanda yönetim kurulumuz, başkanımızın önderliğinde bir karar verecek.

Çeşitli senaryolarımız var. İnsan sağlığını ön planda tutarak futbolu 81 ilde yaşatmak ve nefes aldırmak istiyoruz” dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun 2.ve 3.Ligler ile Bölgesel Amatör Lig’le ilgili kararını önümüzdeki hafta içerisinde vermesi bekleniyor.

(Spor Servisi)

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